設檢討疫策委會 行會3人開腔反對

陳清霞：分散防控力量 葉劉：查完都唔記得咗

陳清霞認為，疫情仍在變化，當下不是集中檢討之時，亦不應以獨立調查模式追究責任。她說，雖然抗疫過程中有不盡人意的地方，如安老院舍防疫、長者小童接種疫苗等出現問題，但新一屆政府已高度關注和重視有關問題，並加快解決，單靠檢討不能做好防控。

另一行政會議成員林健鋒同樣不贊成設調查委員會，形容做法「勞民傷財」，稱現階段應聚焦經濟發展。

行會召集人葉劉淑儀早前已表明反對現階段開展檢討工作，她昨於商台節目《政好星期天》再稱，世界衛生組織未宣布疫情結束，亦未知會否再出現變種株，重申現時調查是言之過早及不必要。她又說，最清楚抗疫瓶頸的人是參與決策的官員及醫療機構人士，相信疫情期間政府內部已不斷檢視政策，例如如何改善針對安老院舍的措施。

對於有意見認為可由大法官主導檢討工作，葉劉淑儀形容做法是「濫用」大法官，重提當年政府委任前終院法官出任港鐵沙中線工程問題的獨立調查委員會主席，「一查3年喇，查完之後都唔記得咗呢件事」。