寄養家庭挽留招募難 報告倡增獎金培訓支援

委員會文件顯示，截至去年底共有1015個普通及115個緊急寄養服務名額；社署數據顯示，截至去年9月底共有956個寄養家庭，2021/22年度每月平均有22人輪候服務。報告初步建議政府透過多方面措施加強推廣及支援，吸引更多家庭參與，以增加服務名額。

上年度月均22人輪候 願收幼童家庭尤缺

報告指出，寄養家庭象徵式收取津貼，全年無休照顧，而本港居住環境狹窄，不少受助兒童有特殊需要，令寄養家庭面對不少挑戰，願照顧3歲以下幼童的家庭尤缺乏，故該服務有招募及挽留困難。報告建議提高各服務獎勵金，包括普通寄養家長獎勵金、緊急寄養服務獎勵金、照顧6歲以下及有特殊需要兒童的額外獎勵金，但並未提出建議水平。考慮到更多兒童有特殊需要，報告建議增撥資源讓寄養服務機構更靈活運用，為寄養家庭提供跨專業支援，包括增聘人手或以購買服務形式安排疑有特殊需要的兒童及早接受評估，接受專業到戶康復治療或訓練，也建議為寄養家長提供訓練。

報告另建議引入彈性招募，設「1+1」組合式招募計劃讓家長與親友一同照顧寄養兒童，互相支持和替補，讓寄養家長可定期休息。