普通科門診2000名額留新冠 昨晚預約3區爆滿

新冠病人可經醫管局手機程式「HA GO」預約普通科門診，該程式昨晚更新。本報記者昨晚9時許登入系統，發現各區多間普通科門診已滿，油尖旺、深水埗及荃灣區更是全數10間診所滿額，其他門診最快可預約今早時段，有部分只提供下午3時後時段。

政府即日起亦停供抗疫物資包。港九藥房總商會副理事長張德榮向本報表示，市民毋須憂慮日後感染新冠需四處奔波購買含撲熱息痛成分藥物，他指現時市面有關藥物供應穩定，一般可順利購買，如指定品牌則或要「行多一兩間」。

抗疫物資包停供

藥房業：撲熱息痛供應穩

本港早前出現止痛退燒藥搶購潮，政府其後向藥房及零售業界發出指引，建議每人限購不多於60粒撲熱息痛藥片或300毫升藥水。張德榮稱得悉衛生署近日有到藥房、藥行規勸，亦有做藥物調查，相信署方對業界藥物存貨量非常清晰。他稱有關限購指引無「日落條款」，惟近日已鮮有顧客大量購藥，且業界有共識如發現顧客大手購藥，會多了解勸喻，日後倘再現搶購潮，業界會執行建議限購指引。

（新冠疫情）