隔離令今撤 醫局停出稿公布公院疫况

本港昨日新公布3283宗新冠個案，3172宗屬本地感染；醫管局公布多20名患者離世，介乎61至96歲，初步分析9人死因與新冠有關。醫管局表示，即日起將停止透過新聞稿公布公院新冠個案最新情况，並會配合衛生防護中心，按需要適時公布最新資訊。

新蒲崗柏立基普通科門診診所昨日是最後一天以新冠指定診所模式運作，昨午求診者不多，下午5時正式關門，有患者離開後在門外與診所「自拍打卡」。李女士昨日帶同染疫父母求診，稱「剛巧今日（昨日）發現（父母）中招就來看，裏面護士都說是最後一天，明日會變回普通診所，之後mix（混合）確診者一起看」。她憂慮將來更難預約普通科門診，有需要或帶父母轉向私家醫生求醫，「開始要付錢」。

市民有與指定診所「自拍」

有憂普通科門診更難預約

上月曾染疫的黃先生帶同近日檢測陽性的母親求診，他稱不擔心日後看醫生會困難，將來仍會輪候門診，因費用不高，「普通頭暈身㷫都要付費（看醫生）」。另一求診者、家庭主婦陳女士稱不知昨天是最後一天，將來或轉看私醫，指取消隔離令對她影響不大，信家人倘檢測陽性會繼續上班。

提供人力資源顧問服務的環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示，新病假安排等同變回疫情前做法，一向行之有效，相信不會構成混亂。他稱文員等較少與人緊密接觸的工種，僱主通常會要求員工上班，且過去3年已熟習在家工作，如檢測陽性僱員無甚病徵，部分僱主會安排在家工作，相信員工亦樂意。至於餐飲、服務業等較多與顧客接觸的工種，李相信僱主會傾向安排檢測陽性僱員不論有否病徵，都在家休息數天。

勞聯促政府籲僱主「病假從寬」

勞聯主席、立法會議員林振昇表示，近日接獲不少工友查詢，關注是否一定要求診才可申領病假，工會暫未收求助；據他了解，願接受快測陽性作病假證明的僱主不算多，惟過去數年習慣員工在家工作的企業則較開放。他促請政府籲僱主寬鬆處理病假安排，尤其是需接觸長者和小童的高危行業，接受以快測陽性領病假。

另外，保安局昨晚回覆查詢稱，截至前日（28日）約有540人入住竹篙灣社區隔離設施及一間社區隔離酒店，當中約220人稱今日會離開。

（新冠疫情）