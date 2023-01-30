福田返港打蛇餅 議員：口岸已棄查「黑碼」核酸證明

質疑兩地低估假後回港人流

各口岸周末出現回港人潮，洪雯在facebook表示，昨日傍晚原經深圳灣口岸回港，眼見長長人龍，遂轉到福田口岸，惟過關人潮打蛇餅，花約1小時45分鐘才能過關，過關後在的士站要排隊約50分鐘才能上車。洪雯質疑深港兩地低估假期後回港人流，口岸承載量嚴重不足。她認為口岸出現多個樽頸，包括內地海關檢查健康申報的「黑碼」掃描機阻礙通行，本港口岸亦未能疏導已過關人潮。她說，福田口岸昨晚因應人潮已放棄檢查「黑碼」，期望當局簡化過關流程，統一不再檢查「黑碼」及核酸檢測結果。

立法會議員楊永杰表示，昨晚經深圳灣口岸過關返港需時約1.5小時，稱主要是市民填寫健康申報及掃描「黑碼」導致人流緩慢。

張欣宇實地視察後認為問題主要出於內地口岸區，舉例福田口岸內地的「黑碼」掃描機僅約10部，不足應付龐大人流，反觀到達香港口岸區後只需約10分鐘過關，冀港府盡快和內地商討改善。

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