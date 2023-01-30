撤過關檢測否 譚耀宗：料日內公布 陳國基稱向內地拜年也不斷提 「望盡早帶好消息」

譚：配額未用盡 料亦取消

譚耀宗昨日出席民建聯新春團拜活動時向傳媒表示，政府最初設兩地通關配額，是考慮到人多導致安全問題，現時配額未用盡，亦做到有序通關，認為可以全面開放，取消配額及核酸檢測等安排。

民建聯主席李慧琼在同一活動表示，民建聯的人代政協已去信國家衛健委，盼取消通關限制、毋須再做核酸檢測及取消配額，促請陳國基跟進。陳國基同場致辭時回應稱，政府正在跟進，「在這幾天新年期間，短訊、電話、與內地（相關部門）拜年都不斷提這件事，希望盡早帶好消息給大家」。

內地檢測站排長龍 議員嘆無言

內地檢測站大排長龍情况令人關注，立法會議員楊永杰昨於facebook上載的影片顯示，深圳福田口岸附近一個檢測站大排長龍、約100人排隊，要等逾一個小時才可採樣。楊形容對情况「無言以對」，盼政府早日落實以快速測試取代核酸檢測，甚至取消所有檢測要求，並取消預約過關安排。

實政圓桌田北辰回覆本報查詢時稱，與內地通關後，未見本港醫療系統壓力因而大增，認為過關核酸檢測要求不必繼續；至於需否改為要求出入境者快測，田認為只能要求自律配合。

內地客訪澳多訪港1.8倍

崔定邦：因來港要核酸檢測

另外，澳門昨日公布新春期間訪澳旅客逾45萬人次，當中26.5萬為內地旅客，與同期訪港內地旅客數目相比，多出約1.8倍。旅遊促進會總幹事崔定邦向本報稱，訪港內地客數量不及澳門，與旅客來港前須做核酸檢測有關，而港、台及內地客到訪澳門則無此要求，他期望港府盡快取消來港檢測要求，明言內地新春假期亦於昨天結束，觀望最快要到五一黃金周，才可迎來下次內地客訪港高峰。

澳門旅遊局入境數據顯示，年卅至大年初六（21至27日），澳門入境旅客有45.1萬人次，內地旅客佔26.5萬、較去年同期增近3倍，香港旅客則佔16.5萬，較去年同期增26倍。本港入境處數據顯示，上述7日有16.4萬旅客人次訪港，內地客佔9.5萬，較澳門同期少17萬。

對於新年7天有16.5萬港人訪澳，佔同期由本港出境的香港居民28%，本身有份經營港澳直通巴士「港澳一號」的崔定邦指出，新春期間到正月十五（2月5日）為止，全部班次幾近滿座，形容該路線生意額已回到疫情前水平。

明報記者

（新冠疫情）