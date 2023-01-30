撤過關檢測否 譚耀宗：料日內公布 陳國基稱向內地拜年也不斷提 「望盡早帶好消息」

【明報專訊】本港與內地首階段免檢疫通關已屆3周，據現行規定來往兩地者均須持48小時內核酸檢測陰性證明，但不少北上港人返港遇上內地檢測站輪候樽頸，要求取消過關檢測要求之聲日高。全國人大常委譚耀宗昨日引述身兼通關事務協調組長的政務司長陳國基稱，在取消通關檢測及配額要求方面，「很快」有決定，譚預計數日內有公布，料通關配額亦會取消。政務司長辦公室回覆本報查詢稱沒有補充。
譚：配額未用盡 料亦取消
譚耀宗昨日出席民建聯新春團拜活動時向傳媒表示，政府最初設兩地通關配額，是考慮到人多導致安全問題，現時配額未用盡，亦做到有序通關，認為可以全面開放，取消配額及核酸檢測等安排。
民建聯主席李慧琼在同一活動表示，民建聯的人代政協已去信國家衛健委，盼取消通關限制、毋須再做核酸檢測及取消配額，促請陳國基跟進。陳國基同場致辭時回應稱，政府正在跟進，「在這幾天新年期間，短訊、電話、與內地（相關部門）拜年都不斷提這件事，希望盡早帶好消息給大家」。
內地檢測站排長龍 議員嘆無言
內地檢測站大排長龍情况令人關注，立法會議員楊永杰昨於facebook上載的影片顯示，深圳福田口岸附近一個檢測站大排長龍、約100人排隊，要等逾一個小時才可採樣。楊形容對情况「無言以對」，盼政府早日落實以快速測試取代核酸檢測，甚至取消所有檢測要求，並取消預約過關安排。
實政圓桌田北辰回覆本報查詢時稱，與內地通關後，未見本港醫療系統壓力因而大增，認為過關核酸檢測要求不必繼續；至於需否改為要求出入境者快測，田認為只能要求自律配合。
內地客訪澳多訪港1.8倍
崔定邦：因來港要核酸檢測
另外，澳門昨日公布新春期間訪澳旅客逾45萬人次，當中26.5萬為內地旅客，與同期訪港內地旅客數目相比，多出約1.8倍。旅遊促進會總幹事崔定邦向本報稱，訪港內地客數量不及澳門，與旅客來港前須做核酸檢測有關，而港、台及內地客到訪澳門則無此要求，他期望港府盡快取消來港檢測要求，明言內地新春假期亦於昨天結束，觀望最快要到五一黃金周，才可迎來下次內地客訪港高峰。
澳門旅遊局入境數據顯示，年卅至大年初六（21至27日），澳門入境旅客有45.1萬人次，內地旅客佔26.5萬、較去年同期增近3倍，香港旅客則佔16.5萬，較去年同期增26倍。本港入境處數據顯示，上述7日有16.4萬旅客人次訪港，內地客佔9.5萬，較澳門同期少17萬。
對於新年7天有16.5萬港人訪澳，佔同期由本港出境的香港居民28%，本身有份經營港澳直通巴士「港澳一號」的崔定邦指出，新春期間到正月十五（2月5日）為止，全部班次幾近滿座，形容該路線生意額已回到疫情前水平。