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2023年1月30日星期一
港聞二
統計處抽樣調查1.4萬戶曾否染疫 醫衛局委託統計 料不問曾否申報 「資料不透露其他部門」
本報引《公開資料守則》查詢 粵港深港專班完整名單未見 負責官員不詳
迪士尼周四招聘日請600全職兼職 起薪高疫前15％
院舍童至少四成有特殊需要 報告倡增社工照顧員人手
寄養家庭挽留招募難 報告倡增獎金培訓支援
設檢討疫策委會 行會3人開腔反對
培訓1年駕1年停3年 高鐵車長升職變後勤
撤過關檢測否 譚耀宗：料日內公布 陳國基稱向內地拜年也不斷提 「望盡早帶好消息」
福田返港打蛇餅 議員：口岸已棄查「黑碼」核酸證明
隔離令今撤 醫局停出稿公布公院疫况
普通科門診2000名額留新冠 昨晚預約3區爆滿
將軍澳「倖存天然海岸線」擬填海 環團斥為加快工程未如以往避開海岸線
毒餐車逃捕自炒檢值5萬可卡因 警追緝司機
警搜荃灣家品店拘店員 檢茶葉袋包裝值7500萬冰毒
陳茂波料逾千億財赤 預告「額外稅務負擔」
社協調查：九成人冀派現金 「可繳租金水電費」
新蒲崗三級火黑白兔獲救 逾百見習消防善後
六旬漢沙頭角行山暈倒不治
大灣區GBA新聞：迎通關 港澳子弟校盼復海內外交流 佛山新校料9月開學 首批招生300
大灣區GBA新聞：DSE內地考場最快明年設 人代：灣區愈推 制度愈完善
室內AI養蟹 掌握最佳收成期
不受風雨影響 室內養蟹可降死亡率
尊子漫畫
【Emily】林景楠「還押缺資訊論」 遭還押者與親屬反駁
【Emily】出席包場睇Slam Dunk 曾俊華變安西？
【Emily】百人聚嶺大為「小龍馬」添衣
【Emily】醫療隊「三粒花」嘆市民踩單車唔夠安全
【Emily】青途×市建局 油尖旺定向鬥搵「打卡位」
【Emily】工聯新春花車巡遊 鄧家彪盼派消費券
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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