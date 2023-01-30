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將軍澳「倖存天然海岸線」擬填海 環團斥為加快工程未如以往避開海岸線

【明報專訊】政府計劃於將軍澳墳場附近的第132區對出海域填海削坡，提供25公頃土地容納公共設施。香港地貌岩石保育協會反對，認為會令維港兩岸約1公里長的天然海岸線消失，破壞不可逆轉。該會提到以往工程均會避開附近島嶼的天然海岸線，例如石鼓洲旁建焚化爐、中部水域人工島，質疑今次為加快工程，犧牲天然資源。

立會文件：盼2025年開工

根據發展局向立法會提交文件，132區擬填海25公頃，以容納公眾填料轉運設施、混凝土配料廠、廢物轉運站，以及電力設施等。政府表示會在詳細評估時再優化用地需求及佈局設計，期望2025年開展填海工程。

香港地貌岩石保育協會主席蔡慕貞表示，該會上周五去信立法會發展事務委員會，以及將信件副本發送予發展局長、土木工程拓展署長及規劃署長，表示反對政府建議的填海方案，並促政府提出其他代替方案。

蔡慕貞表示，過去百多年維港兩岸透過填海，大部分天然海岸線已消失，至今僅剩鯉魚門對出數個地點仍是天然海岸，當中又以將軍澳132區的天然海岸線最長，達1.5公里。本報根據地理資訊、地圖及協會提供的資料，發現將軍澳對出一帶至少有7段天然海岸線，合共約7公里。

翻查資料附近至少7段海岸線

蔡慕貞表示，翻查土拓署研究，將軍澳132區地貌約於1.4億年前形成，主要由花崗岩、火成岩及雲英岩組成，雲英岩是花崗岩變質而成，有糖狀岩理，含石英和雲母，閃爍有光澤。若以削坡方式填海，該處地貌就會消失，「無法返回頭，為何不可保留天然海岸線給下一代，等他們知道維港兩岸原來的面貌？」

協會強調並非反對填海，又稱以往填海工程會盡量保留附近天然海岸線，例如石鼓洲填海興建焚化爐，以及中部水域人工島等。對於早年已建成的海堤，近年亦會改建為垂直式或堆石式海堤，建造生態海岸線，為海洋生物提供棲息地，以保護海岸線生物多樣性。

明報記者

相關字詞﹕將軍澳132區 香港地貌岩石保育協會 填海

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