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大灣區GBA新聞：DSE內地考場最快明年設 人代：灣區愈推 制度愈完善

【明報專訊】目前，暨大港澳子弟學校與深圳培僑信義學校皆有為港澳高中生提供DSE課程，並正申請成為首批DSE在內地的考場。有港區人大代表稱，愈來愈多在大灣區的學校推廣DSE，將其作為香港教育的一個優良品牌輸入內地，亦會令DSE制度自身更加完善。

香港維港教育集團副總裁孫曉傑稱，廣州暨大港澳子弟學校有望成為首家DSE內地考場，預計2024或2025年可成事。深圳香港培僑書院龍華信義學校總校長吳育智亦稱，該校正與香港有關部門協商考場事宜，期望明年可以實現。吳校長稱，該校開辦DSE課程主要是便利港澳子弟就讀，但其作為國際認受的考試，也有內地生以自修生身分報考，「隨着DSE在內地受到愈來愈多瞭解和關注，未來可能考慮向不同學生提供DSE課程，但要視乎學校未來的發展」。

港區全國人大代表、香港中文大學（深圳）創新創意創業中心總監林至穎對本報稱，通關之後相信會有更多港人回大灣區恢復工作和創業，不少會帶同家人，如果子女教育與香港接近，家長可少些擔憂。他強調，DSE作為國際、國家皆認可的資格考試，能在內地開設考場將是很大促進，有助DSE考試制度本身更加標準化、國際化。

唯一海外認受中文應試制度 「是港對國家貢獻」

林至穎指出，愈來愈多大灣區的學校推廣DSE課程，將其作為一個香港教育的品牌輸入內地，學生可體驗香港教育的優良、考試制度的完善。他表示，DSE作為全國唯一既可用中文應試、成績又獲外國大學認受的考試制度，在內地有很多需求，「讀的人或者報考的人愈來愈多，整個體制會更有市場。將來更多其他地方的港人子弟學校也可能採用這個課程，是香港優勢的體現，也是一國兩制下香港對國家的貢獻之一」。

林還認為，大灣區的大學之間亦會在通關後增加合作，「香港這麼多間大學都在大灣區籌備或建設有自己的校區，通關後一定有更多資源往來」。他又稱，有部分大學的內地校區與香港校區可以共享學分，「長遠來講，我認為（年輕人）應該有些大灣區經驗，在香港讀書幾年，如果有個學期或者有一些學分可以在大灣區內修讀，對青年人來講眼界更開闊，認識多些人，親身感受國家經濟社會發展，我認為對大學生成長有很大幫助」。

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