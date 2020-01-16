大灣區GBA新聞：迎通關 港澳子弟校盼復海內外交流 佛山新校料9月開學 首批招生300

明報記者 林迎

位於佛山市南海區大瀝鎮的佛山暨大港澳子弟學校1月15日封頂，整體工程預計於今年4月完成，9月1日正式開學，將是大灣區繼廣州、東莞之後的第三間「15年一貫制」（幼稚園─高中）暨大港澳子弟學校。據合作辦學的香港維港教育集團副總裁、佛山暨大港澳子弟學校（籌）項目組長孫曉傑稱，此前廣州、東莞兩間學校發展順利，2021年創校的廣州校區現有760多個學生，去年開辦的東莞校區有450多人，「社會各界反響比較好，在各種競賽中獲獎成績也不錯」。佛山校區佔地18.6公頃，設計招生規模1200名學生，計劃今年9月將招收首批300人。

對未來生源樂觀 稱通關利吸港師

「據統計，整個佛山地區在學齡階段的港澳子弟大概有2萬人」，孫曉傑說，通關後可能有更多香港學生回內地讀書，家長亦更願意讓孩子北上寄宿，「比如想隔一兩周回一次家，過去不通關時都回不去」。孫說，佛山是製造業基地，對外交流不會少，「在疫情沒結束之前，佛山是第一個衝到歐洲去搶單的，很多外資（企業）在放開以後，交流會非常頻繁」。而暨大港澳子弟學校不僅招港澳生，台灣、華僑、外籍人員子女也招，他對未來生源數量非常樂觀。出席封頂儀式的暨南大學副校長洪岸教授亦稱，該校的創辦將為佛山港澳台及外籍人員提供多元化、國際化的教育服務，吸引更多海內外人才到佛山生活、創業。

孫還稱，通關後另一便利是教職人員往來，廣州校區的港籍教師約佔70%，其餘為內地籍及外籍，佛山校區料比例相若，而東莞校區的外籍教師會稍多些。「香港教師也不能不回家，一般一周要回去一次。疫情期間有的老師一兩年沒回過家，有新加坡籍教師3年未回過家。只要一放開，香港、外籍教師來往都方便。」他還稱，之前與香港教育大學有簽署協議，教大學生可到廣州、東莞兩校實習，通關後相關計劃亦有望開展。

港深培僑擬重啟師生交流 互學習互競賽

深圳香港培僑書院龍華信義學校總校長吳育智亦對本報稱，封關阻礙兩地教育專業人士往來，「我們學校就在深圳北高鐵站旁，通關之後來回很方便」。他透露，過去曾有香港、深圳兩地培僑師生交流計劃，但因疫情嚴峻而擱置，現正籌劃重啟相關計劃；除專業層面的教師互動，兩地學生之間亦可展開一些競賽、活動及共同學習。招生方面，他不排除個別跨境生回流香港，但只佔學生中極少數，未來仍視乎通關後會否有更多港人到大灣區居住，但現時估計人數變化「言之尚早」。

孫曉傑則稱，和港澳的交流包括教學、教研、師資培訓，與姊妹學校聯合舉辦活動，封關期間只能線上進行；另外香港中學的國民教育科要求學生要到內地考察，暨大港澳子弟學校亦有參與合作，「學生出去（交流）也會有，不光跟香港，跟國際很多地方都一樣」。