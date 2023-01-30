社協調查：九成人冀派現金 「可繳租金水電費」

社協本月以網上問卷調查，訪問了946名基層市民，結果顯示90.1%受訪者認為政府應發放現金資助，當中82.5%人表示派發現金可讓他們繳交租金和水電費等生活費用。另有約七成人的家庭每月總收入低於1.5萬元，近一半受訪者反映他們過去一年疫情期間收入減少，亦有43.3%人表示開支增加，反映疫情對基層市民造成一定程度的經濟壓力。

社協副主任施麗珊表示，疫情下通脹問題嚴重，令基層市民的日常開支增加，同時亦有不少基層市民失業或開工不足，稱「多了人睡在街頭」，她認為情况不理想。

為「安心出行」用消費券購手機

板間房戶：寧獲現金交租

71歲的劉先生現居於月租2000元的板間房，他稱為使用「安心出行」，把上一期派發的電子消費券花費在購買智能手機上。劉先生稱，「那1萬元（電子消費券），我寧願是現金，可以交租」。

社協冀政府直接向生活在貧窮線下及正領取各項社會福利的基層而非全部市民，以現金或直接轉帳發放1萬元「基層生活津貼」；另應設立短期失業及就業不足援助金，向失業者派發上限1.6萬元的津貼。