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陳茂波料逾千億財赤 預告「額外稅務負擔」

【明報專訊】財政司長陳茂波即將發表《財政預算案》，昨在網誌表示，預計本年度財政赤字逾1000億元，認為若大幅收緊財政開支或不利經濟復蘇，未必適宜一刀切取消所有紓困措施。不過，他指出部分推出多年的紓困措施「可能需要調整」，政府會盡可能減少對弱勢社群的影響。

指部分推出多年紓困措施或調整

陳茂波將於下月22日發表《財政預算案》，各黨派近日對於是否繼續派發消費券出現分歧。陳茂波在網誌中未有回應會否再派消費券，指出新一份預算案最大挑戰是政府面對龐大財赤，形容「節流是必須、開源更重要」，可能有需要調整部分推出多年的紓困措施，惟沒有說明是哪些項目。他表示，政府或會壓縮部分開支，市民亦可能須面對額外稅務負擔，期望社會理解、體諒和支持，政府亦會盡可能緩減對弱勢社群的影響。

稱有必要收緊「擴張性財政政策」

網誌提到，連續多年「擴張性財政政策」令政府財政儲備大幅下降至約8000億元，相當於約12個月政府開支，遠低於3年前儲備能應付20多個月開支的水平。不過，陳茂波稱在經濟復蘇之初市場信心較弱，現在大幅收緊財政開支或不利於鞏固經濟復蘇。他又提到，市民對經濟復蘇的「體感溫度」存在落差，不同行業及階層或有滯後，所以未必適宜一刀切取消所有紓困措施。他認為收緊近年的擴張性財政政策是有必要和無可避免，政府將確保政策符合經濟現况，並讓社會更易承受調整。

葉劉：勿「燒煙花式」續派消費券

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨日出席商台節目《政好星期天》，重申反對政府再派消費券，質疑不應「燒煙花式」派發有限資源，應協助最有需要的市民。

新民黨早前建議增加博彩稅，馬會日前發聲明反駁是損害公眾利益。葉太批評馬會反應過激，認為政黨有責任提出不同建議，馬會亦應向政府貢獻更多。

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