本報引《公開資料守則》查詢 粵港深港專班完整名單未見 負責官員不詳

引《守則》問聯防聯控機制

醫衛局指披露有損中央關係

另外，本報記者引用《公開資料守則》向政府查詢抗疫3年期間，聯防聯控機制下負責與內地及澳門協調的特區政府官員職銜、通報機制詳情、特區向內地提交香港疫情報告日期等。醫衛局稱，「沒有重大的公眾利益關係而需要披露相關資料」，指公開資料有損對外事務成效，包括與中央關係，拒絕披露。

李家超去年9月1日與粵深官員視像開會後，宣布將成立13個粵港及19個深港「專班」，港方均由「專責的司局長負責牽頭」。本報記者9月初引用《守則》查詢兩批「專班」名稱及參與官員職銜，政制局當時回覆，提及粵港13個「專班」其中9個，以及港深將設立19個「專班」的其中5個，包括北部都會區、創新科技、前海等（見表），但沒有回覆參與港方及內地官員職銜。

局方當時稱，在粵港、港深合作機制下，三地政府視乎不同合作項目或政策性質和需要，透過不同層級和合適的溝通渠道保持緊密聯繫。局方續稱，特區政府正就各「專班」職能、工作內容及溝通形式，與粵深政府對接，並說「具體操作將按實際需要而制定及不時調整」。至於其餘「專班」名單，局方11月下旬回覆時稱會適時公布最新發展。

政府發言人上月底再回覆本報查詢時，大致重複去年9月時回覆，就「專班」與粵深政府對接一說，則改為指特區政府「一直就專班的工作與廣東省政府及深圳市政府相關單位保持緊密聯繫」。

當局除未披露聯防聯控下更多資料，本報按《守則》查詢特首領導的應對疫情指導及協調組及專家顧問團的開會日期及會議摘要，同遭醫衛局拒絕，局方稱披露資料，會妨礙政府內部就抗疫方針的坦率討論。