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統計處抽樣調查1.4萬戶曾否染疫 醫衛局委託統計 料不問曾否申報 「資料不透露其他部門」

【明報專訊】大批市民在新冠疫情中染疫，當局至今累積錄得超過287萬宗感染個案，不過實際確診數字一直被指高於政府數據。醫務衛生局及政府統計處回覆本報查詢時證實，自去年底新一輪「主題性住戶統計調查」中，加入與有否感染新冠病毒問題。多名學者贊成當局調查，港大榮休教授周永新及公共衛生學者高本恩分別說，希望調查問及感染者如何求助或求醫，有助本港日後應對疫情。

明報記者 林勵

據悉，今次調查不會問及感染者染疫後是否曾向政府申報。政府統計處回覆查詢時表示，「統計調查蒐集所得有關個別人士及住戶的資料會嚴加保密，不會向其他政府部門透露」，又強調編制數字不會令個人或住戶資料外泄。

外判「主題性住戶統計調查」

去年底新增問題曾否染疫

政府統計處外判「主題性住戶統計調查」，在全港樓宇隨機抽出約1.45萬個單位的住戶為調查樣本。翻查過去同類調查，一般成功訪問約1萬名住戶，部分主題調查會定期進行，例如居民健康及就醫情况調查每隔約兩年一次。

問「染疫後有否持續症狀」

政府統計處回覆查詢時表示，因應醫衛局要求定期調查與市民健康狀况及醫療服務有關的主題性住戶統計，去年底開始的新一輪統計調查中，新增感染新冠病毒問題。醫衛局補充，問題包括受訪者曾否染疫，及感染後有否持續出現症狀等。

統計處及醫衛局無進一步披露問卷字眼或目的。統計處稱會適時公布結果。

港大社工系榮休教授周永新向本報說，調查值得做，因為除感染人數，社會也想知疫情在不同時間對市民生活的影響，例如人口密集地區是否較易感染，或染疫後是否有親友協助，結果也有助了解疫情對醫療系統影響。他說，類似調查適合近一年前第五波疫情時實行，因為當時社會有記憶，認為不應再拖。

高本恩稱合理 籲問有否求醫

稱助日後審視疫情影響

港大公共衛生學院講座教授高本恩說調查做法合理，並希望問及染疫期間有否出現病徵、最後多少人要求醫，對日後審視疫情影響有幫助。雖然調查僅屬抽查，範圍也較10年一次的人口普查窄，但高本恩認為，只要調查樣本多，即使抽查數千名受訪者亦可提供準確結果。周永新也表示，由於可能七八成人口感染過，不用太多樣本。

安老事務委員會主席李國棟則希望，透過調查可了解市民感染後求醫方法，例如是去醫院、指定診所、家中，及有否索取特效藥等，令日後再面對疫情知道急症室面對的負擔。

立法會議員江玉歡認為，醫衛局應帶頭了解市民疫情後的後遺症，包括精神健康，建議政府可利用科技鼓勵市民主動填報染疫後遺症，可能較普查更有效率。李國棟也說，除了調查，也可經地區康健中心等「持續性提問」後遺症等問題，會有助日後制訂政策。

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相關字詞﹕主題性住戶統計調查 政府統計處 新冠疫情

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