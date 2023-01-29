還押被告籲罷買阿布泰 林景楠促體諒「資訊缺乏」

稱沒按指示傳達信息 林解僱沈仲平律師團

林景楠昨在社交平台facebook發文，指1月17日代表自己的沈仲平大律師，未有根據他的指示向法庭傳達他要求傳達的信息，已經將相關律師團隊解除聘用。他形容本港「依然有很多人選擇留下，或者不能選擇地要留低，而留低的，只可以選擇用留低的生活方式」，呼籲身處海外的港人可以繼續用他們的方式去表達所想所講，惟請多多包容仍在港的每個港人。

他提到最近網上流傳很多對他本人及其公司阿布泰的不實言論，認為作為公眾人物被批評或攻擊是理所當然，基於其保釋條件和案情均屬司法程序不便多講，惟不實言論開始直接誣衊其團隊，故有責任出來「以正視聽」，為公司300名同事討回公道。

47人因「35+初選」被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，原本30人擬認罪，17人擬不認罪，惟早前庭上曾透露林景楠擬改為認罪，並可能錄取證人供辭。案件押後至2月6日開審。