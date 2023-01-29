被拒出席西敏寺研討會 李梓敬斥英方政治操弄

梁君彥：強烈不滿 帶政治偏見

立法會主席梁君彥對事件表達強烈不滿和堅決反對，指該決定反映聯合會不了解本港情况，僅基於政治偏見或道聽塗說貶損和排擠香港，表明立法會不會參加這種帶明顯政治偏見的所謂「研討會」。

李梓敬表示，主辦方去年11月發出邀請，上月底確認參與，他認為當時新一屆立法會已運作近一年，日前撤回邀請「實屬兒戲」。問到撤回是否對本港新選舉制度投不信任票，李梓敬認為決定屬政治操弄和對選舉制度抹黑。是次研討會主題為「有效議會」，獲邀出席的包括另一議員簡慧敏。

李永達：獲邀討論應否讓李梓敬出席

民主黨前主席李永達在社交平台表示，英國非政府組織「香港監察」日前邀約他及聯合會的負責人等，討論應否邀請李梓敬出席研討會，會上4人均反對，認為李梓敬支持《港區國安法》，令很多立法會前議員及支持民主的人入獄，又指現時立法會不能代表香港市民，並對自由、人權和法治倒退默不作聲，甚至支持。