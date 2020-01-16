送貓賠保險誘騙600萬 事主繳40次行政費生疑

警方表示，1月24日接獲姓徐本地女子報案，稱早前在網上平台認識另一女子，對方聲稱可送英國短毛貓給她，着事主聯絡另一名自稱航運公司職員的人。事主遂按指示繳費安排送貓。對方其後表示貓在運輸途中死亡，事主可得到約15萬美元的保險賠償。

其後，另一名自稱外國銀行職員的人稱，須繳行政費獲取賠償，事主遂按指示分40次，將合共市值約607萬元的虛擬貨幣存入對方指定電子錢包。該名騙徒再向事主索取更多金錢，事主懷疑受騙並報案。警方經初步調查，將案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由荃灣警區刑事調查隊第四隊跟進。

受聘刷單圖佣 477萬元網購無回頭

另外，警方在1月20日接獲48歲男子報案，稱早前回應陌生人發出的招聘信息，充當刷單員在網站平台點擊購買奢侈品，以推高商家名氣並賺取佣金。事主其後按指示，將約477萬元分34次存入對方指定多個銀行帳戶用作平台購物，惟其後提取款項不果，於是報警求助。案件現交由屯門警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

警方重申，觸犯「以欺騙手段取得財產」罪最高刑罰為監禁10年，呼籲市民如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。