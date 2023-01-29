港鐵車位客被多扣百倍租 涉渣打花旗自動轉帳 港鐵稱調查

康怡花園停車場租戶陳先生表示，昨午查看銀行戶口時發現被港鐵扣數35.5萬元，為其每月3550元停車場月租的100倍。陳隨即致電管理處，對方告知早上已收到多名租戶查詢。陳指該停車場的月租用戶可每月到管理處親身繳費，或銀行自動轉帳。他稱已經租用車位10多年，首次遇到這情况，至昨傍晚暫未接獲銀行聯絡。他指該戶口無足夠金額，擔心即使獲退款，亦會被收取因自動轉帳被拒而產生的手續費。

另一租戶陳先生租用綠楊新邨停車場車位。他稱一般每月27日經銀行自動轉帳2300元月費予港鐵，惟前日收到花旗銀行短訊通知已轉帳23萬元。他稱「初初以為係假」，登入網上銀行確認後隨即致電管理處及銀行查詢，惟雙方起初均回覆「唔知道」或「唔關事」。陳至昨午再獲管理處回覆稱是「扣數有問題」，但未有詳細解釋。陳稱事件令他損失約兩個月薪金，日後或會將自動轉帳的限額調低。

渣打稱「誤差」致歉 花旗未回應

渣打回覆，昨收到企業客戶港鐵通知，前日小部分客戶經該行自動轉帳繳交停車場月費的扣數金額出現誤差，正向客戶了解，將盡快為客戶修正，為客戶帶來不便表示抱歉。

港鐵回覆稱收到個別停車場月租客戶查詢，已展開調查，並聯絡相關銀行跟進，盡快退款。雙方均未回應事件涉及多少租戶及金額。花旗銀行未有回應。

接獲投訴的前東區區議員魏志豪說，事件涉及的金額不小，銀行需時處理退款，其間或有人因戶口透支而無法支付其他轉帳，致被罰款。他促港鐵及銀行交代事故原因，盡快處理所有客戶的退款及補償相關損失。