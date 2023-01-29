將懲綠在觀塘 謝展寰：紙包盒失蹤僅此一處

昔直接交喵坊 料因成本交碧瑤

謝展寰昨稱，綠在區區合約訂明須把回收物交給指定回收商，以紙包飲品盒來說，則應交給「喵坊」，因現時全港只有一間機構會回收相關物品，當局調查後發現，綠在觀塘以往會將紙包飲品盒自行交給「喵坊」，其後相信因運輸成本問題，承辦商自行與碧瑤達成協議，將飲品盒交給碧瑤再轉交「喵坊」，惟最終碧瑤稱交給第三方將飲品盒出口，當局仍在調查具體情况。

放寬徵費垃圾袋設廠要求 盼降標價

另外，政府計劃今年內推垃圾徵費，外界關注如何監管市民使用指定垃圾袋棄置垃圾。謝展寰昨稱，參考外國經驗後認為不適宜聘用大量人手執法檢控市民，當局會着重宣傳教育，希望透過建立社會風氣，令市民自覺使用指定垃圾袋。

不過，指定垃圾袋製造商至今未有定案，政府去年就垃圾徵費指定垃圾袋製造合約招標，但因標價高於預期，當局決定重新招標，標書刪去必須在港設廠的要求。謝展寰稱，政府需要的只是垃圾袋產品本身，廠房在哪也可接受，標書亦會降低膠袋回收物料比例，以及取消廠房必須有30日膠袋儲存量的規定，冀可降低標價，局方有信心垃圾徵費可如期今年實行。

對於環團質疑不在港設廠，垃圾袋生產原料或不用本地廢膠，無助本地減廢，謝則稱香港下游回收界本來就不多，當局已有「中央收膠」計劃，承辦商須將廢膠交予本地回收商轉做原料，料已助加大本地回收廢膠能力。