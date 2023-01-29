李兆波料港今年經濟增長3% 返疫前「要等多兩年」

政府統計處去年12月初至本月初進行的最新業務統計調查顯示，受訪行業預期今年首季業務狀况較上一季為佳的受訪者為19%，較認為較差的13%佔比高。李兆波稱，本港與內地通關對經濟利好，但外界未預料到內地一下子放寬，亦相信香港與內地同步放寬，故部署時未必計及香港，認為通關效應需一兩季後才出現。

料通關效應一兩季後始現

不過李兆波對前景悲觀，因過去3年發生的事太多，本港亦太遲放寬防疫措施，形容對經濟「幾傷」，需更大力度挽回已遷離港的公司及經濟活動。他又說，內地經濟轉差、內房危機未解決，加上港元高企、歐美貿易需求弱等，認為現階段判斷經濟會反彈是言之尚早。

灣區受內地經濟打擊 短期效益或不高

至於政府以至商界看好的東盟及大灣區市場，李兆波認為東盟經濟增長大，但消費水平與內地有距離，中長線可看好，而大灣區同受內地經濟打擊，短期效益未必如想像般，「不要看成神蹟」。