「疫成重整契機」 保健品牌港設生產線

陳家偉表示，品牌在疫前的專櫃及專門店數目共超過90，目前僅保留三分之一，在機場等關口附近的專櫃幾乎全部關閉，部分店舖則遷至針對本地消費者的地區。

他又說，疫情下開設了數十間本地和內地的網店，形容是「已做盡」，雖能維持年輕消費者市場，但較年長、消費力較高的客群始終難保持，「這類客見到（產品）會買多些，見不到就買少些，甚至不會買的」。不過他說海外市場則增長三至四成。

疫下消費需求變 料續可擴充

3年疫情，陳家偉說市民減少應酬、多戴口罩等，以往熱賣的美容、護肝類產品銷情大跌，取而代之是對免疫力、護肺等產品興趣大增，他相信保健品在疫後仍能維持需求，甚至可擴充發展。他稱，其品牌的產品現時仍未能正式進入內地市場銷售，而本港及內地消費者對產品的需求不同，故目前要為內地遊客即將重臨準備，舉例會在近年開幕的新商場開店、開拓更多新產品、招聘人手等。

多國在疫情期間曾「封關」，運輸物流亦因人手等各種原因受影響。陳家偉稱，品牌的生產線在美國，疫情期間一度因運輸問題有生產訂單卻無法付運，運輸時間亦較以往長，影響前線銷售，加上考慮到中美貿易戰持續，他去年透過政府的再工業化資助計劃，在港加設智能生產線，將部分工序移港，亦可更針對疫後發展的大灣區市場。

廠房機械化 聘工程師研發產品

本港生產線以機械操作為主，陳家偉說，廠房需聘請的並非「老師傅」，而是懂得分析數據的工程師，並要與學者、年輕研發人員合作研發產品。他又說，過去3年集中開發網上銷售，現時員工都較年輕，而近期聘請的前線銷售員工，亦不乏以往銷售奢侈品的年輕售貨員。