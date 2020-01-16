廠商會4月組團訪星馬 建材廠東去年赴英美「播種」 廠商：業界重親洽 復常首務「走出去」

明報記者 馮樂琳

（步向復常系列．完）

劉達邦：屏幕有色差 見實物增信心

透過網上會議與同事、客人等溝通，已是疫下工作「常態」，但香港金邊實業董事長、中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦說，建材樣辦的顏色於屏幕會有偏差，不及親眼見過、親手摸過般準確，「見到（實物）會增加信心」。他又說，外國客需經香港到內地廠房，疫情下幾乎不可能，故復常後的計劃是邀請外國及本港客人到內地廠參觀，以及擴闊客源。

至於與內地客往來，劉達邦稱內地較着重人際關係，大都希望可與「老闆」見面洽談，但疫下他難以北上，不排除已流失部分客人。

通關非萬靈丹 料業界復常需一兩年

海外國家去年大致已取消防疫措施，劉達邦說，去年已開始接觸歐美的潛在客人宣傳，去年中他又先後到美國、英國見客，形容是「播種工程」。但他認為，通關並非可解決所有問題，需視乎之後經濟發展。他解釋，建造業周期較長，由建築商買地到拍板興建，隨時需3至4年，但去年因復常前景未明，加上內地經濟轉弱，不少建築項目暫緩，訂單明顯減少，本地及內地項目的生意額下跌25%至30%。他預計復常後最少一兩年建材業才能「復常」。

疫情也打亂劉達邦的搬廠計劃，他2019年計劃將廠房遷往泰國，已覓到合適地點，但疫情爆發，泰國政府審查工作暫停，計劃亦暫時擱置。經過3年疫情，劉達邦嘆目前「很尷尬」，因搬到更大廠房可增加競爭力，成本亦較低，但花費一筆後，能否有足夠生意額卻成疑問。

廠商會物色內地展覽 主力大灣區

疫下很多人已習慣網上工作、購物，但周瑞𪊟相信，復常後網上及實體的運作模式會同步進行。他以內地市場為例，疫情下較多運用網上推廣、邀請KOL合作等，日後亦會維持，但不少公司代表想親身接觸合作伙伴，認為效果更好，故廠商會將物色在內地合適的展覽會，鼓勵會員參與，其中大灣區將是主力。

內地市場外，周瑞𪊟說會員對東南亞及中東市場的興趣不小，其中對市場較成熟的新加坡和馬來西亞最感興趣，廠商會先組團到當地，其他國家如泰國、印尼、越南等則視乎情况，或會與貿發局合作開拓市場。至於特首李家超下月初將率團到訪的中東，周認為潛力很大，原因之一是現時可以人民幣結算能源交易，當地商家向港商買貨的誘因增加。