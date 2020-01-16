效SARS設委會檢討抗疫 兩大醫學院長有保留

蔡子強稱檢討「民心所向」 非敏感議題

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為檢討抗疫方法屬「民心所向」，議題非「政治敏感」，加上現時政治氣候下檢討後「有人落台嘅機會微乎其微」，估計港府認為檢討「問題不大」。至於以何種模式檢討，蔡認為若成立「專家委員會」檢討，議會角色將會變得被動，加上現時立法會有不少「市民都認唔到嘅」議員，相信議員欲爭取表現，或希望在議會內檢討。但他指出，動用《權力及特權法》、成立「法定獨立調查委員會」或有機會威脅「行政主導」的政治體制，故檢討的規格高低最終須視乎中聯辦意向。

劉澤星：未是時候 陳家亮：制度較SARS完善

同時擔任政府專家顧問的劉澤星表示，認同本港須檢討過去幾年的抗疫工作，包括疫苗發放信息是否到位、準確、及時等，但認為目前世衛仍未宣布疫情完結，而結束後亦有不少「後疫情」工作須處理，認為暫未是檢討時候。至於檢討形式為何、應否成立獨立調查委員會，劉稱「暫時未有答案」，因疫情屬「世界大流行」，加上病毒不斷變化，「難判斷一個最適當的做法」。

另一政府專家顧問袁國勇日前建議仿效20年前SARS後成立專家委員會檢討抗疫工作。陳家亮接受有線《有理有得傾》訪問，被問到是否支持上述建議時稱，當年本港醫療系統未有足夠經驗及知識應對SARS，亦幾乎沒有隔離設施或防護裝備，故專家小組的建議能令醫療體系、公共衛生大大改善，惟現時醫療系統與2003年大相逕庭，今次若做同類型檢討，「究竟可達什麼效果和目的？」他關注檢討範圍涵蓋基層醫療、院舍支援。

根據《調查委員會條例》，行政長官會同行政會議委任委員可成立「法定獨立調查委員會」。2003年SARS後，本港未有循上述法例責成委員會，而是由特首邀請11名海內外專家成立「專家委員會」檢討抗疫工作；立法會亦曾成立「專責委員會」調查當年抗疫方法，並引用《權力及特權法》索取行會文件；醫管局內部亦設「檢討委員會」，公開檢討報告。

（新冠疫情）