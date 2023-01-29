陳茂波：聘外傭免稅額可考慮 議員倡本地傭工看齊 釋勞動力

昨日約有100人出席節目，包括港台聽衆，以及委託嶺南大學抽出的市民和地區人士，不少提問者關心預算案對中產階層的資助。市民陳先生表示，現時不少家庭需聘請外傭照顧孩子或長者，期望未來聘請外傭能有減稅優惠。陳茂波回應稱，一直聽到不少聲音支持為聘請外傭開支設免稅額，他會列入研究範圍，同時表示要考慮本地傭工，以及實施後會否造成行政繁瑣。

稱「後疫情」財政擴張變中間偏鬆

部分議員早前都提出設外傭免稅額，例如立法會「A4聯盟」近日建議扣稅額上限6萬元，新民黨建議上限5.5萬元。民建聯家庭事務委員會則建議每名納稅人可享一名外傭扣稅額，上限參考外傭最低工資，即每年56,760元。

工聯會立法會議員黃國稱，不少家庭因居住環境限制，會選擇聘請本地家務助理，形容市場相當活躍，若能同時設立本地傭工免稅額，相信有助中產減輕財政壓力，並釋放勞動力，讓更多人外出就業。

需求增 業界料可推高外傭薪金

香港僱傭代理協會主席張結民認為，稅收優惠將進一步刺激聘請外傭需求，料薪金水平進一步提高，且外傭團體或以此為加薪理由，但他相信僱主可接受。他又說，受疫情期間經濟下行及移民潮影響，外傭市場縮減逾30%，因此業界歡迎建議。

陳：收到激烈信息反對再派消費券

不少政黨和市民期望政府再派發消費券，亦有人反對，陳茂波則重申未有定案，又說近日收到頗激烈的反對再派消費券的信息，主因對公共財政的影響。他強調要留意經濟情况，環境不好時要「睇餸食飯」。至於會否取消境外投資者的置業稅，陳茂波重申應讓港人優先買樓。

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