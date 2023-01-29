有被告患腸病開造口 獲酌情減刑3月

辯方大律師昨求情稱，馬孝文從大專畢業後成為社工，一直以協助弱勢社群為理想，但因身負暴動控罪，失去原有的工作。除了馬孝文之外，另一被告林祖童亦有類似遭遇。辯方稱，林祖童於2020年大學畢業，曾參加民安隊和義工服務，因有案在身，無法找到全職工作，希望將來投身電影行業。

另一被告因案失社工工作

辯方求情時透露了各被告的學歷和成長背景，例如被告鄭智健在單親家庭長大，辯方稱他承認案發當日沒有經過深思熟慮行事，希望服刑後回復正常生活。此外，被告吳柏熹在新冠疫情下完成遙距學士課程；楊梓信具大專學歷；陳振華則有高級文憑學歷。辯方希望法庭考慮他們背景良好，沒有預謀下干犯暴動罪，冀獲輕判。

本案暴動歷時近一小時，辯方承認被告譚煒誠曾叫其他示威者離開，但強調他在涉案暴動沒有號召和領導角色，只是在社會氣氛影響下犯案。

（反修例風暴）