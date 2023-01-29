尖沙嘴警署外暴動 7人囚36至45月 官：逗留鼓勵施暴者 不積極者亦須負不輕罪責

唯一暴動罪脫者藏武囚11月

8名被告為社工馬孝文（27歲，現年，下同）、冷氣技工鄭智健（25歲）、散工吳柏熹（24歲）、馬會職員譚煒誠（26歲）、楊梓信（26歲）、地盤管工陳振華（32歲）、電腦技術員陳嘉（35歲）、大學生林祖童（24歲）。

法官林偉權判刑時稱，本案暴動並非最嚴重，但案發時數百至過千人在尖沙嘴核心地帶聚集和圍堵警署，其間有人照射雷射光和投擲汽油彈，導致一名警員雙腿5.5%皮膚二級燒傷。林官說，無證據顯示涉案被告有破壞社會行為，但他們刻意在現場逗留，等同支持其他暴動者；類似事件往往由多數不積極者鼓勵少數施暴者，「後者的刑責較重，前者的刑責亦不輕」。

官斥3被告自辯屬「偽辯」

是次衝突分3案審理，對上兩宗案件的暴動罪以45個月和50個月監禁為量刑起點（見表）。林官說「判刑只有高低之別，沒有對錯之分」，過往案件對本案沒有約束力，考慮各因素後，以48個月為本案暴動罪的量刑起點。

本案7名暴動罪成的被告均無案底，獲減刑3個月；另有人同意大部分控方案情，再減刑1個月。其中吳柏熹、譚煒誠及陳振華曾出庭自辯，林官批評他們「偽辯」，不給予同意案情的扣減。此外，陳嘉患克隆氏症，林官考慮其健康狀况，酌情減刑3個月。換言之，吳柏熹、譚煒誠及陳振華判囚45個月；馬孝文和楊梓信囚44個月。

暴動罪成的鄭智健和陳嘉另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉管有雷射筆和芥末噴劑。林官表示兩人有意在暴動中使用武器，下令藏武罪的部分刑期與暴動罪分期執行。鄭智健總刑期為36個月，陳嘉總刑期為42個月。至於林祖童早前暴動罪脫，但涉管有雷射筆，裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，判囚11個月。

求情稱候審時間長冀減刑

官反駁歸根究柢是犯法

辯方求情稱，本案逾3年前發生，被告候審承受一定壓力，冀額外減刑。林官反駁，控辯雙方在暴動案爭拗甚多，導致審訊時間較長，「歸根究柢是被告犯法，造成時間流逝，實難怪人」。

【案件編號：DCCC22/21】

明報記者

（反修例風暴）