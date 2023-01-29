鄧炳強：3年無批准集會屬「健康的考慮」

行政長官李家超早前稱，冀於今年或最遲明年完成《基本法》23條立法工作，並透露要求保安局草擬法例時，重點針對間諜活動產生的風險，以及對「新媒體」、「新手段」有足夠防禦措施。鄧炳強表示，過去一年國家安全出現新挑戰，英國和美國的情報組織去年公布，將會加強在本港和內地蒐集情報，故本港必須防備，「必須令想違法的人連違法都不敢」，否則事後懲處已太遲。

大麻二酚將於周三（2月1日）起列入危險藥物，進出口及管有有關產品即屬違法。鄧炳強稱有關法例已公布一段時間，相信市民有足夠時間了解和處理含大麻二酚產品。他提醒市民要盡快在本港10個收集箱棄置有關產品，而當局在法例生效後會嚴厲執法，不會有過渡期。

鄧透露警隊職位空缺達6000人，解釋是2019年反修例事件後，警方工作艱辛，加上要挑選合適人選。他說警隊已加強在社交媒體宣傳，而在本港及海內外大學的宣傳有不錯成效；當局上年4月起取消投考者居港7年或以上的規定，並會延長退休年齡，以增加人手。