塱原濕地公園明年開 訪客可遊1/7 園內錄港六成鳥類 修復水螆田助覓食

明報記者 馬耀森

全園37公頃 訪客區5公頃

耗資約3.24億元的塱原生態公園於2019年底動工，建造工程由土拓署負責，公園分為佔地21公頃的生態區、11公頃的農業區及5公頃的訪客區，合共37公頃（見圖）。漁護署表示，由於農業區和生態區分別以生態友善耕作和生態保育為主，為減少對農田及野生動物的滋擾，不鼓勵訪客前往，訪客活動會集中在訪客區，將提供戶外空間，包括戶外教室、觀鳥屋和步行道等，讓公眾欣賞濕地生態系統的多樣性，提高自然保育意識。

土拓署北拓展處工程師周夏露表示，為補償因開發新發展區而造成的濕地損失，公園內的淡水濕地會由原先14公頃增至22公頃；修復工程包括將部分荒廢農田修復成各種濕地生境，例如種植通菜的的濕地、淺水池塘、沼澤生境等，以「馬賽克」方式排列，每種濕地都針對不同雀鳥而建造，具不同功能，亦可提升生物多樣性。

周夏露解釋，復修工程將荒廢多時的旱田變回濕地，會調節水位，令雀鳥可站立覓食。他又說，部分雀鳥會在草叢築巢，故在部分池塘中央建造「鳥島」，吸引黑翅長腳鷸或彩鷸等在「島」上棲息甚至築巢，以避開動物如狗的滋擾。

池塘建鳥島引雀築巢

改善灌溉水道配合農戶

周夏露說，塱原過去一直有農戶耕作，工程團隊進場後盡量避免影響生態，例如避免使用大型機械，以免產生太大噪音，甚至以人手修復塘壆；為配合農戶灌溉需要，工程團隊改善原有灌溉水道，例如以砌石籠鞏固河道兩旁，避免暴雨冲塌塘壆，造成水浸；灌溉水由雙魚河流入，貫穿塱原的濕地和農田，當中會經過一個種植蘆葦的淨化池，以天然方式改善水質，灌溉水最後排入石上河。

種米餵雀 禾花雀增八成

香港觀鳥會與長春社過去在塱原種植稻米，供每年秋季訪港的禾花雀補給，土拓署於2019年底進駐興建生態公園，於兩公頃土地種植稻米，今年錄得160多隻禾花雀，較過去數年以同樣方式調查所記錄的90隻多出近八成。另外工程團隊修復了昔日的水螆田，讓水螆及紅蟲繁殖。據了解，現時全港唯獨塱原有水螆田，能為雀鳥提供食物。

39農戶陸續重返耕作

園內佔地約11公頃的農業區已大致完成修復，過去在當地耕種的農戶去年下半年陸續重返耕作，土拓署近月亦安排學校及團體到公園參觀，以了解濕地運作。本月中獲邀到公園參加導賞團的仁濟醫院第二中學，該校地理科主任李美艷說，導賞團讓學生認識淡水濕地生態，以及親自採摘農作物，能豐富學生學習經驗。

漁護署表示，自去年10月1日至今年1月1日，該署將農業區的農地陸續租予39名農戶。租約期內，農地的作物由農戶擁有，農戶可自行處理。

（城市保育）