林正財倡社署主動接觸 助重返社區

第五波疫情初期不少染疫者湧到急症室求醫，公院不勝負荷。本身是基層醫療健康發展督導委員會召集人的林正財認為，疫情是推動基層醫療的契機，冀長遠減低公院負擔，未來要善用家庭醫生網絡，配合全港18區的地區康健中心，倘爆發另一場疫情，也可即時調動猶如「機動部隊」的網絡和起動人手協助長者治療、接種疫苗或檢測。

林正財又說，第五波疫情經驗反映使用大型室內場館作隔離或檢疫設施，有助控制院舍疫情，建議政府日後預留大型室內場館應變，以便隨時變為暫託中心。

院舍探訪外出 料上半年全撤限

院舍仍維持有限度探訪，林正財希望今年上半年內可讓院舍重新開放，讓家人探望長者，「如今年都做不到就好失敗」，料上半年會「大力放寬措施」，但「新常態」下要善用快速測試，必須做好防感染控制，例如要求探訪者量體溫、有病徵者勿探訪。他相信上半年內有望讓院友外出，但也要視乎復常後整體疫情發展、有否新變種病毒。