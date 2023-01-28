港聞

港聞二

林正財倡社署主動接觸 助重返社區

【明報專訊】3年疫情下社交活動大減，長者面對較高染疫後死亡風險，不少人長期留家避疫。行政會議成員、安老事務委員會前主席林正財認為，社交距離和隔離措施下，長者精神健康深受影響，是疫下最受影響的群體，相信即使隔離令撤銷，不少長者仍會擔心染疫而少外出，建議社署與非政府機構和長者中心合作，主動接觸長者並鼓勵重返社區，協助恢復正常生活。

第五波疫情初期不少染疫者湧到急症室求醫，公院不勝負荷。本身是基層醫療健康發展督導委員會召集人的林正財認為，疫情是推動基層醫療的契機，冀長遠減低公院負擔，未來要善用家庭醫生網絡，配合全港18區的地區康健中心，倘爆發另一場疫情，也可即時調動猶如「機動部隊」的網絡和起動人手協助長者治療、接種疫苗或檢測。

林正財又說，第五波疫情經驗反映使用大型室內場館作隔離或檢疫設施，有助控制院舍疫情，建議政府日後預留大型室內場館應變，以便隨時變為暫託中心。

院舍探訪外出 料上半年全撤限

院舍仍維持有限度探訪，林正財希望今年上半年內可讓院舍重新開放，讓家人探望長者，「如今年都做不到就好失敗」，料上半年會「大力放寬措施」，但「新常態」下要善用快速測試，必須做好防感染控制，例如要求探訪者量體溫、有病徵者勿探訪。他相信上半年內有望讓院友外出，但也要視乎復常後整體疫情發展、有否新變種病毒。

相關字詞﹕院舍爆疫 林正財 復常

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