院舍探訪外出未撤限 陳志育籲放寬

政府未交代安老院復常路線圖，經營私營安老院的陳志育認為，放寬院舍防疫措施要視乎疫情實際發展，又指「不可以完全將新冠病毒看成風土病」，認為新冠對長者仍有一定風險，相信院舍復常將會是社會復常的最後一步。

去年第五波疫情幾乎所有安老院爆疫，大批院友染疫亡甚至在院舍失救，有天陳志育經過界限街，看到一輛輛黑箱車駛到院舍接走長者遺體的場面，至今無法忘記。他形容疫情為院舍留下無法逆轉的創傷，為「百年一遇的災難」，強調政府要汲取教訓，制訂預防措施為下一波疫情準備。

院舍急救氧氣用盡 求助醫局無果

回顧第五波，陳志育說當時大部分院舍職員防護裝備不足，即使染疫後仍留守院舍照顧院友，甚至有院舍連急救氧氣都用盡，曾向醫管局求救卻無回應，形容那時「叫天不應，叫地不聞」。

指未及時訂預防措施釀爆疫

促政府汲取教訓

陳志育認為，政府未有及時制訂預防措施，導致院舍在第五波疫情大規模爆發，並以火災形容院舍爆疫速度，「好像一個森林般起火，他們根本救不到」，但指很多事情已回不去，亦難以將責任歸咎於誰，反而需要反思「這種犧牲是否可以推動社會發展和進步呢？」他建議政府日後成立緊急支援中心，包括有系統地分配防疫物資，或調配私家醫院人手到院舍支援，為下波疫情做好準備。