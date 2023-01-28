露天等入院「無人幫」 染疫無援餘悸至今 劉婆婆：盼做義工扶無助者

中醫視像開藥方 冷雨夜獨行執藥

2021年11月，劉婆婆感染幽門螺旋菌而留醫5日，尚未康復，沒料在去年第五波疫情高峰感染新冠，當時她絕望地想：「自己都走不到了，諗住都無了。」她快測陽性後有喉嚨痛及發燒等症狀，翻遍手機上可聯絡的人幫忙，無一回應，「沒有人幫我，好像由得我死」。最後她聯絡到相熟中醫師，對方透過視像診症開出一條藥方，惟她需自行外出「執藥」。那晚天冷雨大，她只披單薄雨衣，匆忙跑到中藥店放下藥方及現金，便到外面等候，不敢與其他人有太多接觸。

確診卧擔架牀 全日無糧無如廁

直至確診第六日，劉婆婆仍感不適，遂召救護車。不過當時急症室人滿，因病牀不足，她被安排躺卧在貼近地面的擔架牀，整日無進食喝水、不能上洗手間，也沒醫護有空照顧她，「入面有很多人，但沒有一個可以幫手」。

那時急症室一片狼藉，一張張擔架牀密密麻麻排開，不斷有確診者進來，輪候時間愈來愈長。醫生檢查後告知劉婆婆出現低鈉，要入院觀察幾日，但她沒選擇入院，「都是自己家較舒服，起碼有得上廁所」。

確診後胃口不佳，劉婆婆一整日只能吃一小碗白粥，每晚躺在牀上輾轉反側，身體疼痛令她難以入眠，看着空蕩蕩的屋子，「覺得自己很可憐，每夜都會喊」。她有一子一女，唯在港的兒子甚少理會她，幸有社區組織協會社工在她確診時每日送上食物和消毒用品，康復後又經常陪她覆診，她笑言「還好過自己的兒子」。

腳痺胸痛淚難自控 樂觀面對後遺

「疫情下大家都自身難保，更何况要求別人向你伸出援手。」劉婆婆認為只有依靠自己，才能打勝仗。她康復後仍有後遺，眼晴會不自覺流淚水、雙腳麻痺及胸口不時疼痛，但仍樂觀面對，「有些事情不能說避就可以避」。她有糖尿病及脂肪肝等長期病患，最初因擔心新冠疫苗副作用過大，故沒打針，康復後為了保護自己，如今已打3針。

抗疫3年，現時大部分社交距離措施已撤銷，劉婆婆逐漸恢復疫前生活，參與更多社區中心活動，她日後更想成為義工，幫助那些與她一樣無助的人。回望染疫經歷，她感謝上天，也感謝自己，能捱過「這一劫」。