獨居留家避疫告終 走出社區未走出憂慮 梁婆婆：收團年飯邀約 喜悅復哽咽

回想起對疫情的種種記憶，梁婆婆仍驚魂未定。獨居深水埗的一人長者公屋，梁婆婆過去3年近乎斷絕社交，從前與朋友飲茶及返教會等社交活動暫停，她出現抑鬱症狀，晚上難以入睡，半夜會突然驚醒並冒冷汗，甚至出現內分泌紊亂。

半夜驚醒冒汗 有心疾初怕打針

長者染疫後死亡和重症風險較高，梁婆婆最擔心自己染疫，甚至焦慮得減少外出，「無打針，你怎樣出去呢？」，也不敢到醫院接受治療。政府推動長者接種新冠疫苗，惟她心臟有毛病，形容經常出現「壓到心口唞唔到氣」的情况，曾憂慮身體不能負荷注射疫苗的副作用，故害怕打針。

去年初爆發第五波疫情後，政府2月急推「疫苗通行證」，市民必須已打針才可進入食肆等表列處所，梁婆婆只可進入公園及部分不需要疫苗通的超市等地方。

疫下減重30磅 疫情記招也怕看

第五波最高峰單日升破7萬宗確診，她每日留家抗疫，曾嚇得不敢再收看疫情記者會，後來害怕聽到聲音，決定關電視，「隻耳仔嗡嗡聲，搞到大聲少少都覺得心情鬱悶」。她腰痛纏身，難以入眠，甚至一度出現自殺念頭，「這樣辛苦，不如自己了結便算了」，疫情期間體重更下跌了30多磅。

教友陪伴社工開解 死念不再

幸好教會的弟兄姊妹透過視像通話陪伴，加上社工開解，梁婆婆漸發現身體並非自己想像中般差，也感受到依靠及支持，終解開心結，「唞啖氣都舒服點」。最後她願意慢慢走出來，當疫情緩和後，去年6月接種第一針新冠疫苗，如今已打3針。

社會逐漸復常，但經歷3年翻天覆地轉變，許多長者生活未能即時回復如常。限聚令放寬後，縱然教會活動回復正常，但梁婆婆仍擔心多人聚集會造成傳播風險，也不敢外出用膳、飲茶，仍怕染疫。

訪問當日，她收到教會姊妹傳來邀約團年飯的手機短訊，露出一絲喜悅後便哽咽，「覺得自己（身體）這樣好失禮好難看，真是不敢見人」，現時她定期服用中藥調理身體。