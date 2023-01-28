「綠在觀塘」索賠 碧瑤：紙包盒「合法」售第三方處理

綠在觀塘致歉

稱回收物不再交第三方運送

「綠在觀塘」周三在facebook發聲明，指碧瑤未能履行合約要求，將有關紙包飲品盒轉交予喵坊，「極度遺憾」；昨日再發聲明，指碧瑤未能履行協議，令一批紙包飲品盒下落不明，事態嚴重，已要求碧瑤就事件所致損失賠償，亦已即時停止將廢紙和金屬交予碧瑤。

聲明提到，「綠在觀塘」8年來首次未能完全履行監察責任，確保回收物獲妥善處理，甚至令公眾對「綠在區區」產生負面印象，「深表歉意」，承諾日後加強監察回收流程，並會把各項回收物直接交予環保署認可的下游回收商，不會再交予第三方運送。

碧瑤：員工未適時溝通致誤解

無提紙盒去向違約否賠償否

本報昨午向碧瑤綠色集團查詢，集團昨晚發公開聲明。聲明提到，處理是次紙包飲料盒合法的途徑，可選擇包括本地循環再造商或下游回收商妥善處理；綜合商業因素考慮，集團將有關紙包飲料盒轉售第三方下游回收商作妥善處理。集團稱調查後發現，有個別員工就以上安排未與「綠在觀塘」適時溝通， 導致「誤解」，有不足之處，已責成有關員工加強與各持份者溝通，並已成立專責小組，強化員工培訓及改善溝通機制。

對於本報查詢碧瑤是否承認違約、會否應「綠在觀塘」要求賠償、會否就事件道歉、「綠在觀塘」所交付的紙包盒被運至哪個國家回收，集團均無回應，聲明亦未有提及。