夫妻1月未相見 「I love you」成遺言

陳利珊因工作派駐法國巴黎，事發前一個月偕丈夫鍾旭華往瑞士日內瓦旅行，是最後一次相見，仍記得丈夫最後一句是親密的話，「同我講I love you（我愛你）」。陳形容丈夫為人樂觀，不但持香港和外國多個滑翔傘協會的資格，也有一定技術和判斷力，「如果再畀佢揀，佢都係會繼續飛得安全、飛得開心」。

對於事發近4年才展開死因研訊，陳利珊稱感覺難受，但考慮到其他家屬未必有能力尋找失蹤者位置，最終找不到至親遺體，「我覺得會更加難受」，遂決定出庭作供。她亦希望丈夫的傘友勿過分自責，「只可講佢唔好彩，遇到呢個風」。

傘友吳柱平供稱，他2015年認識鍾，當日二人在起飛點相遇，初時天晴無雲，惟風力不足以飛行；未幾，他見到大嶼山西面上空有一大片雨雲，但與兩人距離甚遠。至下午約1時30分，風勢漸漸增強，鍾跟吳說「阿柱，你行先」，他整理物品後起飛。隨後雨雲快速靠近，他專注於飛行路徑，無留意鍾飛往何處，最終他緊急降落在貝澳的草地，事後才知鍾失蹤。

（死因研訊）