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商人玩滑翔傘亡 妻：交坐標未獲善用 失蹤6天尋回不治 警司：檔案「事後發現重要」

【明報專訊】41歲商人2018年到大嶼山玩滑翔傘失蹤，經6天搜救，尋回時已告不治，死因庭昨日召開研訊。事主妻子憶述，她在搜索初期便建議救援隊伍善用科技協助，惟隨着時間流逝「都冇策略見到」，覺得「自己老公要自己救」，與朋友分析Google時間軸數據，得出一個可顯示丈夫坐標的檔案，交予警方跟進，惟警方未能開啟。當日協助搜救的女警司昨日表示，嘗試透過手提電話信號追蹤死者位置，惟受山水影響，未能準確辨別；遺孀直言感詫異（見表）。

事主鍾旭華（圖，終年41歲）於2018年7月22日失蹤，7月27日在大嶼山大東山被尋回，當時已無生命迹象，送院後證實身亡。研訊由死因裁判官何俊堯審理，設4男1女陪審員，死者家屬由遺孀陳利珊列席，無律師代表；消防和警方等政府部門無派法律代表出庭。

妻友「靠自己」分析Google數據

事發第五天再鎖定兩坐標

陳利珊供稱，案發時她因工作駐留法國巴黎，7月22日接獲通知，丈夫玩滑翔傘失蹤，同日乘飛機回港，翌日到達。她得悉搜救行動已開始，認為「我去到（大嶼山）未必幫到咩」，故先回家以定位系統追蹤丈夫位置，晚上她將結果發送予親友群組，當時覺得「有啲安心咗」。

救援隊稱需實質數據

夜已深翌日續搜

隨時間流逝，陳愈加着急，又看不到搜救當局有策略可言，「覺得要靠自己」。她遂與朋友分析Google時間軸的數據，得出一個可顯示丈夫坐標的檔案，並交予警方跟進，惟警方未能開啟。7月26日，她進一步鎖定丈夫位置，將兩個坐標發送予救援隊伍，但對方回覆稱需實質數據，加上夜已深，因此翌日才會繼續搜索。

陳在庭上表示，她理解當局決定，然而「資訊如何使用得更有效？點解唔係依賴事實同數據？」作為家屬的她冀「早一秒搵到就早一秒」，相信若搜救人員盡早善用科技，便可盡早找到失蹤人士。最終丈夫被尋回的位置與友人提供的坐標相差僅20米，陳趕赴醫院，稱「去到第五日（7月27日）先搵到……我感覺已經好卑微，只要搵番條屍已經好安慰」。

警：試手機信號鎖定位置

第二天長洲一帶搜索無果

時任大嶼山南分區指揮官、警司唐百旋（圖）供稱，事發當日警方接報後，試圖透過事主的手提電話信號鎖定其所在地，但當時未能聯絡電訊商，至翌日才確認最後信號出現在長洲和石鼓洲之間，惟警方派員搜索後並無發現。

唐續稱，警方其後擴大範圍，連日在多處搜索，其間亦曾尋求網絡安全組的協助，以及從事主facebook尋找線索，效果均未如理想。她承認警方收到來自事主妻子的坐標檔案，惟未能即時開啟，「事後發現（檔案）很重要」。

唐作供期間一再重申，現行機制下搜救工作由消防主導，警方僅參與商討和調配人手。至於陳利珊7月23日透過Google定位系統得出事主飛行路線、並稱曾交與警方，唐昨稱不記得有否收過，「有機會畀咗消防」，而警方內部無統一渠道接收其他政府部門或家屬提供的線索。聆訊下周一再續。

【案件編號：CCDI 897/18】

明報記者

（死因研訊）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕搜救 失蹤 滑翔傘 死因研訊

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