假扮警長誘男網友交歡 男子認罪候判

該宗區院案件昨移師荃灣法院審理。被告周哲（47歲）承認上述4罪，另外被控的3項「以虛假藉口促使他人作出非法性行為」則存檔法庭，不予起訴。

案情指出，2021年4月24日，涉案片段在多個WhatsApp群組及社交平台流傳，其後警方根據市民提供的資料，掌握被告身分。警方搜查被告寓所時發現虛假警察委任證、多套偽製的警察制服、附有手銬及胡椒噴劑模型等的警察皮帶，以及塑膠氣槍等。其中一條警察長褲經警察貨倉人員確認為真品，該褲原為一名退休警長所有，他稱退休時已把警察制服交還警方。

被告稱警服、假委任證皆網購

被告被捕後，於警誡下稱從未任職警察或輔警，他在淘寶以400港元購買該虛假警察委任證，用作警察制服的配件，使與他交歡的人更興奮。該警察長褲則在淘寶或拍賣網站上以數百元買回來。

警方亦發現被告假裝為警長，在交友程式上認識及誘使兩名當時32歲及44歲的男網友為他口交。被告約會時會身穿全套警察制服，自稱警察沙展，更曾讓其中一人隔着槍袋觸摸手槍，然後叫對方小心走火。兩名事主均稱對警察這份職業有特別喜好，因為相信被告是真警察，才願意與他交歡。

【案件編號：DCCC 1054/21】