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假扮警長誘男網友交歡 男子認罪候判

【明報專訊】前年網上流傳片段，片中3名身穿「警察制服」男子口交及肛交等，警方接獲投訴後調查，其後拘捕一名無業漢，他聲稱涉案制服經由淘寶等網購平台買來，以圖誘使網友相信他是警察，吸引對方發生性行為。被告昨日在區域法院承認兩項以虛假藉口促使他人作出非法性行為罪、各一項管有虛假文書罪及不適當管有警員服裝罪，須還押至2月7日判刑。

該宗區院案件昨移師荃灣法院審理。被告周哲（47歲）承認上述4罪，另外被控的3項「以虛假藉口促使他人作出非法性行為」則存檔法庭，不予起訴。

案情指出，2021年4月24日，涉案片段在多個WhatsApp群組及社交平台流傳，其後警方根據市民提供的資料，掌握被告身分。警方搜查被告寓所時發現虛假警察委任證、多套偽製的警察制服、附有手銬及胡椒噴劑模型等的警察皮帶，以及塑膠氣槍等。其中一條警察長褲經警察貨倉人員確認為真品，該褲原為一名退休警長所有，他稱退休時已把警察制服交還警方。

被告稱警服、假委任證皆網購

被告被捕後，於警誡下稱從未任職警察或輔警，他在淘寶以400港元購買該虛假警察委任證，用作警察制服的配件，使與他交歡的人更興奮。該警察長褲則在淘寶或拍賣網站上以數百元買回來。

警方亦發現被告假裝為警長，在交友程式上認識及誘使兩名當時32歲及44歲的男網友為他口交。被告約會時會身穿全套警察制服，自稱警察沙展，更曾讓其中一人隔着槍袋觸摸手槍，然後叫對方小心走火。兩名事主均稱對警察這份職業有特別喜好，因為相信被告是真警察，才願意與他交歡。

【案件編號：DCCC 1054/21】

相關字詞﹕區域法院 不適當管有員服裝罪 管有虛假文書 以虛假口促致他人作非法性交行為罪 淘寶 不雅影片

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