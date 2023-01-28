王振民撰文否認有漏洞：國安法沒定律師身分 立法者潛意識已解決

修執業例納立會議程

未見23條立法

另外，人大釋法後，特首李家超稱會修訂《法律執業者條例》，其後又稱希望今年、最遲明年就《基本法》23條立法。根據政府昨日向立法會提交的本年度立法議程，共有34項條例草案，包括修訂《法律執業者條例》，處理海外律師在港就關乎國家安全的案件獲認許為大律師的事宜，目標今年上半年提交立法草案；議程未見23條立法。

根據內地《律師法》，任何執業律師須通過中國法律職業資格。至於澳門《律師入職規章》，規定執業律師需向澳門律師公會註冊，但《規章》同時設有與非澳門地區互認執業及實習機制；澳門在2019年修訂《司法組織綱要法》，規定參與國安案件法官及檢查官須為中國籍公民。

王：要以中國法體理解

王振民在《大公報》昨刊出的文章提及，內地無論是否國安案件，都要聘請通過考試的中國律師，並說各國慣例都保護本國律師行業利益。他表示，國安法屬中國法律體系的全國性法律，故理解國安法離不開中國法律體系。

他引述國安法中有規定處理國安案件的警察、檢控官及法官，認為國安法下對律師「必然有另外的考慮和規則，即國安因素」，認為判斷立法原意時不能孤立看律師、檢控官及法官的規定。

王振民又稱，普通法下「萬一沒有成文法，可以尋找判例；如果沒有判例，還可以馬上創制判例」，並指英美普通法制都能維護英美安全，香港只要「內心深處真正認識到國家安全的極端重要性，就一定能做到」。