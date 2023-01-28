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控方：卡片印「星星之火」令人聯想星火基金

【明報專訊】「立場新聞」特刊《立誌》其中兩頁刊出員工的卡片，顯示卡片背面有不同的四字詞。控方舉例其中一張的「星星之火」四字令人聯想「星火基金」，又質疑頁面底色是黃色。鍾沛權形容控方「個聯想原來係咁無邊無際」，形容盤問對本港傳媒釋出「恐怖」的信息。控方亦多次詢問立場員工是否政見一致，鍾認為政見不會影響工作，亦不曾要求同事交代政見。

鍾沛權在盤問下解釋，立場員工可自由選擇代表自己的四字詞印在卡片背面，是立場創立以來的傳統。代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟舉例，「星星之火都可以有聯想」，鍾反問「吓？星星之火都可以有聯想？」伍回答「當然係諗星火基金啦」；其時旁聽席一片嘩然。

黃底色被質疑 鍾：聯想無邊無際

鍾沛權反駁，若刑事檢控「純粹透過呢啲聯想，一啲不言而喻」，便令人被捕及還押、令媒體關閉，造成的寒蟬效應恐「大到不符比例」，重申每人皆有其信念或立場，毋須過分解讀卡片的四字詞，他亦無法代同事解釋。

控方又詢問上述頁面的黃色底色「有冇意思」，鍾反問：「吓？你講個底色？」又說另一頁的底色是藍色，認為控方的聯想「無邊無際」，「我會形容呢個信息對香港傳媒個影響係太恐怖囉」。

控方多次問及立場員工政見是否皆是「黃色」、會否「帶住（政治）立場去採訪」。鍾沛權反駁社會上人人皆可有政見，但不會影響工作。

鍾稱從不過問員工政治立場

控方追問，2019年社會極分裂，若有「藍人」員工目睹同事的製圖醜化警察，會否爭執，「佢點喺你哋機構生存到？」鍾反覆強調他不會逐一查問各人政見，無法判斷。

（立場新聞案）

相關字詞﹕鍾沛權 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

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