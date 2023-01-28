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區家麟文章掀煽動爭議 控方：只批政府沒提改善 鍾：指出錯誤可引發討論

【明報專訊】網媒「立場新聞」被控串謀發布煽動刊物案，昨日在區域法院第25天審訊。控方針對立場轉載資深傳媒人區家麟的其中一篇博客提問，質疑文章欠事實基礎，一味批評政府，沒提出解決方法。立場前總編輯鍾沛權反駁，指出錯誤能引發社會討論解決方法，認為區出於關懷社會撰文，控方若「純粹覺得（觀點）係唔啱就話係煽動，係咪要執法機關判斷係正確先可以發布呢？」審訊下周五（3日）續。

控方質疑文章欠事實基礎

鍾：是否要執法者過目才可發布

本案根據立場17篇涉煽動文章提控，律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟昨抽出區家麟撰寫的博客〈2020香港新詞〉提問，指文章僅批評政府，未能提出改善方案，不符合煽動罪矯正政府錯誤的法定辯護理由。鍾沛權反駁，評論文章只要清楚指出錯誤，改善方向可謂「不言而喻」，例如文章批評當局隨意「DQ」議員，「佢意思就係唔應該DQ」。

控方反駁「咁咪冇改善方案囉，都DQ咗」。鍾沛權說評論文章風格多樣，可以仔細列出建議方案，亦可精要勾畫社會問題，不同意後者便是煽動文章，「好難想像你想像中嘅評論文章得一種格式」。控方隨即反駁「係煽動文章先需要咁嘅要求」，重申「DQ」是合法程序，文章「係詆譭人、係錯」。

鍾沛權強調，即使過程合法，亦不代表公義或無爭議，若只能批評違法事件，「咁呢個社會無爭議啦」，且不同陣營的評論皆有類似風格，若要每篇「斟詞酌句」，確保清楚交代事實依據，則難刊登任何文章，反問「係咪因為純粹文章批評對象係政府、係當權者至有呢條界線呢？」

控方澄清，界線是會否引起巿民憎恨政府，舉例文章指香港失去一國兩制、批評國安法，「咁啲巿民唔會憎恨政府咩？」鍾沛權回應政府應容許空間疏導不滿，亦認為文章內容可引發討論，例如批國安法「以言入罪」，是「確實發生緊，包括我哋呢單案」，引證文章事隔兩年仍有價值。

控方質疑7．21漫畫火上加油

鍾：公民非「好無知」 有能力判斷

控方另取立場特刊《立誌》內的圖片提問，包括一張於2019年12月8日發布，描繪7．21元朗白衣人襲擊後與警員「勾肩搭背」漫畫，控方質疑在漫畫發布當天，民陣舉行「國際人權日」遊行，事後有人在終院縱火，質疑立場在社會氣氛熾熱時應「收埋」政治漫畫，以免「火上加油」。

鍾沛權反駁，讀者「唔係三言兩語可以煽動到出嚟」，批評控方不斷推搪傳媒煽動社運，假設公民「好無知」，但他一直認為公民有能力判斷，若傳媒須考慮會否煽動某人作極端行為，收窄紅線，「參考你劃嘅標準，我唔識做囉」。

控方又指控漫畫為白衣人加上口罩、頭盔、手套，諷刺白衣人「你哋先至係暴徒呀」。鍾沛權解釋，漫畫是根據香港電台拍攝的畫面繪畫，他不清楚當時白衣人是否穿戴頭盔等物，重申政治漫畫向來透過諷刺政治人物，令讀者產生共鳴。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕區家麟 串謀發布或複製煽動刊物罪 鍾沛權 立場新聞

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