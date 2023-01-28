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2023年1月28日星期六
港聞二
商人玩滑翔傘亡 妻：交坐標未獲善用 失蹤6天尋回不治 警司：檔案「事後發現重要」
夫妻1月未相見 「I love you」成遺言
「綠在觀塘」索賠 碧瑤：紙包盒「合法」售第三方處理
集結罪成醫生 罰停牌6月緩刑3年 醫委會首反修例案專業失當聆訊 稱懲罰反映社會期望
理大突圍逃走文員認暴動 求情籲着眼當日控罪 官稱理大事件「一場」暴動不能斬件
8人油麻地暴動罪成 求情稱重犯風險幾乎零 望輕判
事隔兩年 「岳衣男」遭警追討15萬僱員補償金
荃灣川龍村凌晨三級火 家犬吠醒主人救全村
倖免，染疫，長者復常路亦難
獨居留家避疫告終 走出社區未走出憂慮 梁婆婆：收團年飯邀約 喜悅復哽咽
露天等入院「無人幫」 染疫無援餘悸至今 劉婆婆：盼做義工扶無助者
院舍探訪外出未撤限 陳志育籲放寬
林正財倡社署主動接觸 助重返社區
區家麟文章掀煽動爭議 控方：只批政府沒提改善 鍾：指出錯誤可引發討論
控方：卡片印「星星之火」令人聯想星火基金
王振民撰文否認有漏洞：國安法沒定律師身分 立法者潛意識已解決
美延長港人「延遲強制離境」 外交公署：為反中亂港者避風
假扮警長誘男網友交歡 男子認罪候判
涉沒交選舉申報書 區會兩落選人遭起訴
陳茂波帶隊 「推廣香港新優勢專責小組」成立 張婉婷加入 為「說好香港故事」獻策
多黨促預算案再派消費券 陳茂波：開支大須小心 未定案
公院悉癌婦自殺傾向 未「有效溝通」 事主自殺亡
鏡騷墜屏勞處檢控涵綵排意外 舞蹈員僱主涉無買勞保
周三起禁大麻二酚 海關：儀器查行李 兩分鐘知結果
私家車撞途人 警疑油門當腳掣
兼職教練教繩降 長洲五行石墮6米傷
尊子漫畫
【Emily】任基本法學生研究中心會長 初選案彭卓棋講座引習講話
【Emily】陳茂波「復陽」返港前 490人已「受惠」視康復個案
【Emily】民研：75%人唔識行會非官守議員
【Emily】移英蒙兆達 擬今年出港勞工政策報告
【Emily】衛奕信去倫敦經貿辦新春酒會
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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