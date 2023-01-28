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周三起禁大麻二酚 海關：儀器查行李 兩分鐘知結果

【明報專訊】大麻二酚（CBD）將於下周三（2月1日）起列入危險藥物，進出口及管有有關產品即屬違法。海關表示，出入境管制站的離子分析儀已更新，可一至兩分鐘內探測行李內有否CBD產品，如市民或旅客攜帶含CBD產品入境，即有可能被捕，會否檢控則視乎犯罪意圖及律政司意見。

海關機場科航空旅客第二組指揮官陳啟豪表示，海關在法例生效後將嚴正執法，除了加強檢查小型郵包及利用X光機安檢，亦會按風險評估用離子分析儀檢查旅客行李。他說，關員用試紙拭掃行李表面後放入分析儀，約一兩分鐘即可得知行李內有否CBD或可卡因等毒品。

籲不知情下購入者向警署投案

目前美國、英國、泰國等地可合法管有CBD，陳啟豪稱，海關已透過社交媒體、航空公司及外地經貿辦等宣傳新例，如有人不慎攜帶含CBD產品抵港，建議主動申報；如不知情下在港購入產品，可致電海關熱線或向附近警署投案，部門會視乎個案，索取律政司意見後決定是否檢控。

過去不少CBD產品經網上銷售，海關情報科情報處理組署理指揮官歐陽嘉倫表示，目前「打正旗號」售賣CBD產品的商戶已少之又少，買賣平台已得悉新例並會下架產品，海關未來會利用大數據巡查。歐陽嘉倫稱，市面上有不同類型CBD產品，包括糖、朱古力、飲品、護膚品甚至寵物用品，呼籲市民留意產品上是否有Cannabidiol、CHD、HEMP字眼，或是大麻圖案，以免誤墮法網。保安局早前設棄置箱，至上周共收集約1600件CBD產品。

販運可囚終身 管有最高囚7年

CBD將於2月1日起受《危險藥物條例》監管，販運、進出口及製造有關產品，最高刑罰終身監禁及罰款500萬；管有及服用有關產品最高可囚7年及罰款100萬。

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