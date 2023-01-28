鏡騷墜屏勞處檢控涵綵排意外 舞蹈員僱主涉無買勞保

控3公司15罪 3月27日提堂

勞工處稱，3間公司涉嫌違反《職業安全及健康條例》及《僱員補償條例》，包括沒有為僱員提供安全作業裝置及安全工作系統、沒有向勞工處長發出意外通知，以及為僱員投購僱員補償保險等。

本報向勞工處查詢15條控罪的詳細，根據其提供的資料，演唱會次承辦商協興隆被控最多6條控罪；其次為Studiodanz，被控5條控罪；總承辦商藝能則被控4罪。

Studiodanz被控違反《職安健條例》第6條、《僱員補償條例》第15及40條，包括沒有確保僱員於進行舞蹈綵排及表演工作時的安全及健康，沒有就去年7月25日舞蹈員羅德智（Zizac）綵排時的意外，及28日的墮屏意外導致李啟言（Mo）及張梓峰（Fung）受傷，於14天內向勞工處長發出意外通知，以及沒有為羅及其他23名正式表演的舞蹈員購買保險。

總承辦商藝能控4罪 涉無報工傷

藝能被控違反《職安健條例》第7條及13條，包括沒有就兩間公司的僱員確保存放於處所的作業裝置，即懸吊LED顯示屏的系統安全和不會危害健康 ，以及沒有就上述兩意外通知勞工處。

協興隆被控違反《職安健條例》第6、7及13條，包括沒有確保僱員於安裝LED顯示屏時的安全及健康、沒有確保僱員於LED顯示屏下方工作時的安全及健康、 沒有就兩間公司的僱員確保懸吊LED顯示屏系統是安全和不會危害健康的，以及沒有就上述兩意外通知勞工處。