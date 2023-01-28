港聞

港聞二

公院悉癌婦自殺傾向 未「有效溝通」 事主自殺亡

【明報專訊】醫管局昨公布《醫療風險警示及重要風險事件周年報告》，2021年10月至2022年9月間共有26宗醫療風險警示事件，較前一個年度少兩宗。而最新一期《風險通報》分析其中一宗醫療風險警示事件，一名曾被臨牀心理學家評為有自殺傾向的患肺癌老婦，因紓緩治療服務團隊未有有效溝通，最終自殺身亡。

上年度26宗醫療風險警示

醫管局在最新一期《風險通報》列出公院今年第三季呈報5宗醫療風險警示事件及23宗重要風險事件。除上述一宗住院病人自殺個案，另有3宗手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內個案、1宗在錯誤部位施行程序個案。至於重要風險事件則包括20宗藥物事件及3宗錯誤辨識病人身分。

該年度有4名病人在院內自殺死亡，其中一名患有轉移性肺癌的老婦因脊髓壓迫入院，當時一名臨牀心理學家發現老婦有自殺傾向，建議臨牀團隊採取預防措施及精神評估。老婦隨後轉往腫瘤科病房及紓緩治療服務，並由另一名臨牀心理學家評估有否自殺風險，惟紓緩治療服務團隊未能就病人有自殺傾向一事「有效溝通」。老婦離世當日曾表示上肢無力，不足半小時後被發現頭上套有膠袋及服用藍色藥片，隨後病情惡化身亡。據了解，涉事女病人73歲、生前在瑪麗醫院接受治療。

《通報》建議加強臨牀心理學家及紓緩治療服務團隊間重要信息的口頭和書面溝通；標準化紓緩治療服務團隊的文件格式等。

16宗涉術後遺留工具物料

另外，周年報告顯示，2021年10月至2022年9月，公院通報26宗醫療風險警示事件，當中最多的種類包括，16宗手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內、4宗涉病人自殺、3宗屬錯誤識別病人身分個案。

呈報「重要風險事件」則由94宗按年度跌至87宗，其中77宗涉及藥物錯誤，餘下10宗涉錯誤識別病人身分或資料。

相關字詞﹕醫療風險警示事件 醫管局 風險通報

上 / 下一篇新聞

商人玩滑翔傘亡 妻：交坐標未獲善用 失蹤6天尋回不治 警司：檔案「事後發現重要」
商人玩滑翔傘亡 妻：交坐標未獲善用 失蹤6天尋回不治 警司：檔案「事後發現重要」
夫妻1月未相見 「I love you」成遺言
夫妻1月未相見 「I love you」成遺言
「綠在觀塘」索賠 碧瑤：紙包盒「合法」售第三方處理
「綠在觀塘」索賠 碧瑤：紙包盒「合法」售第三方處理
集結罪成醫生 罰停牌6月緩刑3年 醫委會首反修例案專業失當聆訊 稱懲罰反映社會期望
集結罪成醫生 罰停牌6月緩刑3年 醫委會首反修例案專業失當聆訊 稱懲罰反映社會期望
理大突圍逃走文員認暴動 求情籲着眼當日控罪 官稱理大事件「一場」暴動不能斬件
理大突圍逃走文員認暴動 求情籲着眼當日控罪 官稱理大事件「一場」暴動不能斬件
8人油麻地暴動罪成 求情稱重犯風險幾乎零 望輕判
8人油麻地暴動罪成 求情稱重犯風險幾乎零 望輕判
事隔兩年 「岳衣男」遭警追討15萬僱員補償金
事隔兩年 「岳衣男」遭警追討15萬僱員補償金
荃灣川龍村凌晨三級火 家犬吠醒主人救全村
荃灣川龍村凌晨三級火 家犬吠醒主人救全村
倖免，染疫，長者復常路亦難
倖免，染疫，長者復常路亦難
獨居留家避疫告終 走出社區未走出憂慮 梁婆婆：收團年飯邀約 喜悅復哽咽
獨居留家避疫告終 走出社區未走出憂慮 梁婆婆：收團年飯邀約 喜悅復哽咽
露天等入院「無人幫」 染疫無援餘悸至今 劉婆婆：盼做義工扶無助者
露天等入院「無人幫」 染疫無援餘悸至今 劉婆婆：盼做義工扶無助者
院舍探訪外出未撤限 陳志育籲放寬
院舍探訪外出未撤限 陳志育籲放寬
林正財倡社署主動接觸 助重返社區
林正財倡社署主動接觸 助重返社區
區家麟文章掀煽動爭議 控方：只批政府沒提改善 鍾：指出錯誤可引發討論
區家麟文章掀煽動爭議 控方：只批政府沒提改善 鍾：指出錯誤可引發討論
控方：卡片印「星星之火」令人聯想星火基金
控方：卡片印「星星之火」令人聯想星火基金
王振民撰文否認有漏洞：國安法沒定律師身分 立法者潛意識已解決
王振民撰文否認有漏洞：國安法沒定律師身分 立法者潛意識已解決
美延長港人「延遲強制離境」 外交公署：為反中亂港者避風
美延長港人「延遲強制離境」 外交公署：為反中亂港者避風
假扮警長誘男網友交歡 男子認罪候判
假扮警長誘男網友交歡 男子認罪候判
涉沒交選舉申報書 區會兩落選人遭起訴
涉沒交選舉申報書 區會兩落選人遭起訴
陳茂波帶隊 「推廣香港新優勢專責小組」成立 張婉婷加入 為「說好香港故事」獻策
陳茂波帶隊 「推廣香港新優勢專責小組」成立 張婉婷加入 為「說好香港故事」獻策
多黨促預算案再派消費券 陳茂波：開支大須小心 未定案
多黨促預算案再派消費券 陳茂波：開支大須小心 未定案
鏡騷墜屏勞處檢控涵綵排意外 舞蹈員僱主涉無買勞保
鏡騷墜屏勞處檢控涵綵排意外 舞蹈員僱主涉無買勞保
周三起禁大麻二酚 海關：儀器查行李 兩分鐘知結果
周三起禁大麻二酚 海關：儀器查行李 兩分鐘知結果
私家車撞途人 警疑油門當腳掣
私家車撞途人 警疑油門當腳掣
兼職教練教繩降 長洲五行石墮6米傷
兼職教練教繩降 長洲五行石墮6米傷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】任基本法學生研究中心會長 初選案彭卓棋講座引習講話
【Emily】任基本法學生研究中心會長 初選案彭卓棋講座引習講話
【Emily】陳茂波「復陽」返港前 490人已「受惠」視康復個案
【Emily】陳茂波「復陽」返港前 490人已「受惠」視康復個案
【Emily】民研：75%人唔識行會非官守議員
【Emily】民研：75%人唔識行會非官守議員
【Emily】移英蒙兆達 擬今年出港勞工政策報告
【Emily】移英蒙兆達 擬今年出港勞工政策報告
【Emily】衛奕信去倫敦經貿辦新春酒會
【Emily】衛奕信去倫敦經貿辦新春酒會