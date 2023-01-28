多黨促預算案再派消費券 陳茂波：開支大須小心 未定案

多名立法會議員昨日與陳茂波見面，就預算案提建議，「A4聯盟」立法會議員楊永杰、勞聯林振昇、鄉議局主席劉業強都建議政府派發至少5000元消費券。林振昇認為，派發消費券可加大復常動力。劉業強則相信，政府可應付相關開支。

香港零售管理協會主席謝邱安儀亦表態支持再派消費券，她昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，現時來港遊客量仍然不高，零售業未真正復蘇，期望政府再派發5000元消費券，維持消費意欲。

馬會斥加足球博彩稅建議

指將多繳稅60億 或致虧損

另外，新民黨建議將足球博彩稅由現時的50%上調至80%，馬會前日深夜發聲明稱，新民黨建議將破壞馬會行之已久的成功經營模式，將使馬會向政府繳納的稅款，由現時250億元增至逾310億元，從而令扣除經營成本前經營收益由150億元下跌至90億元，或出現虧損。

葉劉稱3年前應家栢不反對

不解馬會反應大：使唔使咁惡

新民黨主席葉劉淑儀昨在商台《在晴朗的一天出發》回應，該黨3年前已提出過相關建議，當時馬會行政總裁應家柏等高層都不反對加稅，因此對馬會今次反應感不解。她又說，馬會在疫情期間仍有不少收益，提高稅率後收入只是輕微減少，稱馬會「使唔使咁惡」。