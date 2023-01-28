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陳茂波帶隊 「推廣香港新優勢專責小組」成立 張婉婷加入 為「說好香港故事」獻策

【明報專訊】早前《施政報告》提及成立專責小組，制訂策略向外「說好香港故事」，政府昨晚公布成立「推廣香港新優勢專責小組」，由財政司長陳茂波領導，成員包括11名官方成員、22名非官方成員及14個「香港隊」伙伴機構，當中包括拍攝電影紀錄片《給十九歲的我》的電影導演張婉婷。陳茂波形容，香港經幾年發展，有了不少積極變化，但部分海內外人士因「不理解香港」，而有「負面觀感」。小組成員之一、蘭桂坊集團主席盛智文向本報表示，專責小組將於下周舉行首次會議。

專責小組就推廣香港提意見

陳茂波：政府正部署海外內地宣傳

專責小組將就整體推廣香港優勢的策略、一系列面向海外和內地的推廣計劃和活動，向政府提供意見，並透過與伙伴機構及成員合作，說好香港故事，進一步提升香港的品牌和形象。陳茂波稱，香港經過3年疫情，社會快速復常，特區政府正部署在海外和內地的推廣工作，宣傳香港。

成員盛智文稱下周首次會議

指部分國家醜化香港

小組成員之一、蘭桂坊集團主席盛智文向本報表示，冀盡快了解小組具體的工作目標及內容，專責小組將於下周舉行首次會議。盛智文形容，過去4年本港經歷困難時期，特別是在2019年的反修例示威後，大批人移民及離開香港，部分國家描繪香港的負面形象（some countries painted a bad picture about Hong Kong），令人產生錯誤認知，現在是時機告訴世界香港已復常、遊客重臨，言論及表達自由亦仍然存在；他亦已應邀在下周一接受法國電視台訪問宣傳香港。

22非官方成員涵學術新聞電影界

在昨日公布的小組名單，11名官方成員包括財政司副司長、律政司副司長、文化體育及旅遊局長、醫務衛生局長、創新科技及工業局長、政府新聞處長等；22名非官方成員則來自學術、商界、新聞及電影界等，包括本地及在港外國商會代表，以及電影導演張婉婷；另外14間伙伴機構包括金管局、港鐵、機管局等公營機構（見表）。

去年10月公布的《施政報告》提及財政司長將領導專責小組，重塑香港的形象和品牌，提到小組會推出訪客計劃，贊助1000名來自內地和海外不同界別、具影響力的政商、媒體領袖等訪港。

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