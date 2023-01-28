荃灣川龍村凌晨三級火 家犬吠醒主人救全村

3至4間鐵皮屋焚毁 波及多輛私家車

昨凌晨4時11分，消防接報稱上址一間車房發生火警，消防員到場發現3間鐵皮屋起火，火場約30米乘30米，火勢猛烈有蔓延趨勢且水源偏遠，遂於4時39分將火警升為三級，動用6條喉及6隊煙帽隊撲救，無人機亦出動協助滅火，火警於6時56分大致救熄。火警中約有3至4間鐵皮屋嚴重焚毁，波及旁邊大樹，多輛私家車燒剩車架，消防不斷射水降溫，暫未發現有危險品，起火原因仍待調查。

77名村民疏散 兩人不適送院

一名80歲姓羅老翁與15歲孫兒吸入濃煙不適，兩人送往仁濟醫院，少年其後轉送往瑪嘉烈醫院留醫。77名村民自行疏散，部分僅穿睡衣狼狽逃生，消防打開一個空置貨櫃讓村民入內避寒。起火的3間鐵皮屋，其中一間擺放雜物，另兩間住有16名村民，民政事務署開放梨木樹社區會堂作臨時庇護中心。

被愛犬叫醒逃生的姓羅村民，為送院老翁的三子，他稱自己居於起火鐵皮屋毗鄰，事發時兩隻已養8年的唐狗「阿King」及「小肥」狂吠叫醒他，赫見涉事鐵皮屋火光熊熊，立即拉水喉救火，但火勢猛烈迅速波及鄰屋，並傳出爆炸聲，唯有帶同愛犬逃生，沿路大叫「火燭」，身穿短褲的他後向友人借長褲更換禦寒。鐵皮屋擺放雜物，旁邊存放多輛朋友及客人的私家車。情况混亂下只能駕走3部車，餘下六七輛相信已付之一炬。

羅續稱逃走時阿King走失，只剩下小肥留在他身邊，羅一直憂心忡忡，至早上9時許阿King自行返回他身邊，羅終放下心頭大石。