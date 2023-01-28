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事隔兩年 「岳衣男」遭警追討15萬僱員補償金

【明報專訊】因襲警、藏武和拒捕罪成入獄10個月，兩年前刑滿出獄的「岳衣男」陳以晉昨日在facebook表示，警方就督察馬智聖當時被他襲擊受傷，向陳以晉追討約15萬元的僱員補償金，要求他在去年12月5日或之前向律政司繳付款項。陳以晉稱自己沒有錢繳付，還要繳交在台灣讀書的學費。本報向警方查詢為何在兩年後才追討款項，警方回覆稱案件已進入司法程序，不作評論。律政司回覆本報稱，不會對個別個件作出評論。

警方律政司不評論

陳以晉昨日上載了一封信件的照片，文中顯示信件去年11月發出，警方委託律政司追討款項，提到陳以晉2019年9月15日在北角襲擊督察馬智聖，而陳其後就襲警、在公眾地方管有攻擊性武器和拒捕罪罪成。就上述事件，因為該警員因陳的襲擊受傷，放取78天有薪病假，警務處長向該僱員支付了僱員補償金15萬5850元。根據《僱員補償條例》，警務處長有權向陳追討有關款項，要求他在去年12月5日或之前繳付，否則律政司將循民事訴訟程序向陳追討該筆款項連同相關利息及訟費，而不另作通知。

陳以晉在帖文提到，他正當以為事情告一段落，開展他在台灣大學生涯的時候，收到一封由政府發出的信件，令他「晴天霹靂」，稱「錢我就沒有了，還在讀大學要付學費」，批評政府「勒索」。

（反修例風暴）

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