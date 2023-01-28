8人油麻地暴動罪成 求情稱重犯風險幾乎零 望輕判

被告為陳卓賢（現年21歲，下同）、張綽元（22歲）、張凱（23歲）、馮興榆（24歲）、黎鈞堯（28歲）、劉沛彥（24歲）、梁俊傑（25歲）和梁剛瑋（24歲）。

都大學生被告原今年畢業

求情稱若停學業 學位將作廢

辯方庭上求情指出，被裁定罪成的都會大學學生陳卓賢案發時僅18歲，他曾獲院長嘉許名單，熱中攝影創作。陳原定今年畢業，但若他因本案短期內未能繼續學業，過往3年學業將付諸流水，大學學位將作廢。

辯方續稱，女侍應張凱在草根家庭成長，依靠綜援維生，她念中學時打工幫補家計，因無法兼顧學業，遂修讀職訓局課程。張的父親為退休警員，曾對她家暴，現時他們的關係已經改善，身為孻女的張負責供養父母，她亦進修營養顧問課程。

辯方又說，在中大就讀工程的張綽元有做義工抗疫。多名被告因一時沒深思熟慮而犯案，希望法庭對上述被告、學生馮興榆、劉沛彥和梁剛瑋、安全督導員梁俊傑，以及被裁定罪成的商人黎鈞堯寬大處理，避免「摧毁性判刑」。

【案件編號：DCCC 755/20】

（反修例風暴）