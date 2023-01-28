港聞

港聞二

8人油麻地暴動罪成 求情稱重犯風險幾乎零 望輕判

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，有人發起「圍魏救趙」行動，6人早前承認於油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道參與暴動，連同受審後被裁定罪成的兩人，昨日於區院求情。控方指出，涉事共有213人被警方拘捕，分為17案處理，本案為第7宗開審的案件。辯方表示，被告受社會氣氛影響犯案，2019年社會事件不可能再發生，被告重犯風險近乎零，望法庭予以輕判。眾被告須還押至2月25日判刑。

被告為陳卓賢（現年21歲，下同）、張綽元（22歲）、張凱（23歲）、馮興榆（24歲）、黎鈞堯（28歲）、劉沛彥（24歲）、梁俊傑（25歲）和梁剛瑋（24歲）。

都大學生被告原今年畢業

求情稱若停學業 學位將作廢

辯方庭上求情指出，被裁定罪成的都會大學學生陳卓賢案發時僅18歲，他曾獲院長嘉許名單，熱中攝影創作。陳原定今年畢業，但若他因本案短期內未能繼續學業，過往3年學業將付諸流水，大學學位將作廢。

辯方續稱，女侍應張凱在草根家庭成長，依靠綜援維生，她念中學時打工幫補家計，因無法兼顧學業，遂修讀職訓局課程。張的父親為退休警員，曾對她家暴，現時他們的關係已經改善，身為孻女的張負責供養父母，她亦進修營養顧問課程。

辯方又說，在中大就讀工程的張綽元有做義工抗疫。多名被告因一時沒深思熟慮而犯案，希望法庭對上述被告、學生馮興榆、劉沛彥和梁剛瑋、安全督導員梁俊傑，以及被裁定罪成的商人黎鈞堯寬大處理，避免「摧毁性判刑」。

【案件編號：DCCC 755/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 油麻地 理大圍城 反修例事件

上 / 下一篇新聞

商人玩滑翔傘亡 妻：交坐標未獲善用 失蹤6天尋回不治 警司：檔案「事後發現重要」
商人玩滑翔傘亡 妻：交坐標未獲善用 失蹤6天尋回不治 警司：檔案「事後發現重要」
夫妻1月未相見 「I love you」成遺言
夫妻1月未相見 「I love you」成遺言
「綠在觀塘」索賠 碧瑤：紙包盒「合法」售第三方處理
「綠在觀塘」索賠 碧瑤：紙包盒「合法」售第三方處理
集結罪成醫生 罰停牌6月緩刑3年 醫委會首反修例案專業失當聆訊 稱懲罰反映社會期望
集結罪成醫生 罰停牌6月緩刑3年 醫委會首反修例案專業失當聆訊 稱懲罰反映社會期望
理大突圍逃走文員認暴動 求情籲着眼當日控罪 官稱理大事件「一場」暴動不能斬件
理大突圍逃走文員認暴動 求情籲着眼當日控罪 官稱理大事件「一場」暴動不能斬件
事隔兩年 「岳衣男」遭警追討15萬僱員補償金
事隔兩年 「岳衣男」遭警追討15萬僱員補償金
荃灣川龍村凌晨三級火 家犬吠醒主人救全村
荃灣川龍村凌晨三級火 家犬吠醒主人救全村
倖免，染疫，長者復常路亦難
倖免，染疫，長者復常路亦難
獨居留家避疫告終 走出社區未走出憂慮 梁婆婆：收團年飯邀約 喜悅復哽咽
獨居留家避疫告終 走出社區未走出憂慮 梁婆婆：收團年飯邀約 喜悅復哽咽
露天等入院「無人幫」 染疫無援餘悸至今 劉婆婆：盼做義工扶無助者
露天等入院「無人幫」 染疫無援餘悸至今 劉婆婆：盼做義工扶無助者
院舍探訪外出未撤限 陳志育籲放寬
院舍探訪外出未撤限 陳志育籲放寬
林正財倡社署主動接觸 助重返社區
林正財倡社署主動接觸 助重返社區
區家麟文章掀煽動爭議 控方：只批政府沒提改善 鍾：指出錯誤可引發討論
區家麟文章掀煽動爭議 控方：只批政府沒提改善 鍾：指出錯誤可引發討論
控方：卡片印「星星之火」令人聯想星火基金
控方：卡片印「星星之火」令人聯想星火基金
王振民撰文否認有漏洞：國安法沒定律師身分 立法者潛意識已解決
王振民撰文否認有漏洞：國安法沒定律師身分 立法者潛意識已解決
美延長港人「延遲強制離境」 外交公署：為反中亂港者避風
美延長港人「延遲強制離境」 外交公署：為反中亂港者避風
假扮警長誘男網友交歡 男子認罪候判
假扮警長誘男網友交歡 男子認罪候判
涉沒交選舉申報書 區會兩落選人遭起訴
涉沒交選舉申報書 區會兩落選人遭起訴
陳茂波帶隊 「推廣香港新優勢專責小組」成立 張婉婷加入 為「說好香港故事」獻策
陳茂波帶隊 「推廣香港新優勢專責小組」成立 張婉婷加入 為「說好香港故事」獻策
多黨促預算案再派消費券 陳茂波：開支大須小心 未定案
多黨促預算案再派消費券 陳茂波：開支大須小心 未定案
公院悉癌婦自殺傾向 未「有效溝通」 事主自殺亡
公院悉癌婦自殺傾向 未「有效溝通」 事主自殺亡
鏡騷墜屏勞處檢控涵綵排意外 舞蹈員僱主涉無買勞保
鏡騷墜屏勞處檢控涵綵排意外 舞蹈員僱主涉無買勞保
周三起禁大麻二酚 海關：儀器查行李 兩分鐘知結果
周三起禁大麻二酚 海關：儀器查行李 兩分鐘知結果
私家車撞途人 警疑油門當腳掣
私家車撞途人 警疑油門當腳掣
兼職教練教繩降 長洲五行石墮6米傷
兼職教練教繩降 長洲五行石墮6米傷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】任基本法學生研究中心會長 初選案彭卓棋講座引習講話
【Emily】任基本法學生研究中心會長 初選案彭卓棋講座引習講話
【Emily】陳茂波「復陽」返港前 490人已「受惠」視康復個案
【Emily】陳茂波「復陽」返港前 490人已「受惠」視康復個案
【Emily】民研：75%人唔識行會非官守議員
【Emily】民研：75%人唔識行會非官守議員
【Emily】移英蒙兆達 擬今年出港勞工政策報告
【Emily】移英蒙兆達 擬今年出港勞工政策報告
【Emily】衛奕信去倫敦經貿辦新春酒會
【Emily】衛奕信去倫敦經貿辦新春酒會