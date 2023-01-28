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理大突圍逃走文員認暴動 求情籲着眼當日控罪 官稱理大事件「一場」暴動不能斬件

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理大，18人被指循理大正門突圍而出逃離，被控暴動，其中律師行女文員昨日在區院承認一項理大外的暴動罪，她另涉較早前在理大內的暴動罪則獲撤銷，不予起訴。辯方求情時籲法官判刑着眼於她在18日當日干犯的控罪，法官謝沈智慧認為理大事件屬「一場」暴動，不能「斬件」考慮，如辯方不同意或需召開紐頓聆訊，辯方索取指示後接納這是一場暴動。案件押後至4月17日判刑，其間被告須還押。

另涉理大內暴動 獲撤控

被告方穎雯（現年28歲）修讀養和醫院護理高級文憑，曾任學護，她於科大畢業後，在律師行任職文員。她昨承認於2019年11月18日在理大外暢運道一帶連同其他人參與暴動。另外，她早前就同年十一尖沙嘴暴動案被判囚4年9個月，正在服刑，尚餘刑期為2年。

被告另一暴動罪成囚4年9個月

辯方求情指，被告角色僅是參與者，她犯案不是為了擴大、惡化暴動，而是趁機逃離；望量刑時着眼於承認控罪的時間和地點。

法官表示，當時傳媒鋪天蓋地報道理大情况，斥問被告「仲去？」法官強調，不是說被告事前數天已參與暴動，但整體事件為「一場」暴動，不能「斬件」考慮，更相信理大暴動是香港「最嚴重」、「持續最長」及「最暴力」的暴動，與被告於保釋期間干犯的尖沙嘴暴動案「不可同日而語」。

案情指出，2019年11月11日起，示威者佔據理大，至17日仍然持續，被告與同案14人在警方封鎖前進入並留守校內。警方出動裝甲車推進，遭人投擲汽油彈致著火焚燒。18日下午約1時半，包括被告在內的100人試圖經正門突圍逃走，他們組成傘陣向警員射箭、投擲汽油彈和磚塊，警方共截停18人。案發時，女警制服及拘捕被告，被告攜有防毒面罩、兩個潛水鏡和黑色背囊，警誡下保持緘默。

【案件編號：DCCC 203、204等/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 學護 律師樓 暴動罪 理大圍城 反修例事件

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