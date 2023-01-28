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集結罪成醫生 罰停牌6月緩刑3年 醫委會首反修例案專業失當聆訊 稱懲罰反映社會期望

【明報專訊】註冊醫生張家齊2019年平安夜在元朗形點商場參與「和你sing」活動時被捕，經審訊後被裁定非法集結罪成，判囚14個月。張家齊服刑完畢後，醫委會昨日就案件展開聆訊，張家齊被指作為註冊醫生干犯嚴重刑事罪行，違反紀律。據悉這是首宗反修例案罪成醫生的專業失當聆訊。醫委會昨稱考慮有關行為會破壞公眾對醫療專業的信心，懲罰需反映社會期望，判張除牌6個月，緩刑3年。有醫委會成員表示，3年是緩刑上限，惟在醫委會聆訊中並非罕見。他稱醫委會裁決非為懲處醫生，而是保障公眾利益。

事主求情稱罪行不涉違專業操守

張家齊在2019年案發時是一名醫科生，至2021年註冊為醫生。昨日醫委會聆訊上，張求情指出，他犯下的非法集結罪不涉及違反專業操守的行為，亦無意引起警民衝突。他請求研訊小組考慮罪行的性質是非法集結而非暴動，加上期間沒有使用暴力或引致他人受傷亦沒有拒捕，重犯的風險十分低。

判辭指事主年輕有為

惟事主尚未接受法庭裁定

研訊小組商議逾1時後，小組主席鄧惠瓊宣讀判辭。鄧稱，張家齊所犯罪行嚴重，但上訴判決中並無證據顯示他為該次非法集結的核心成員，或煽動他人參與非法集結。她續稱，張是個年輕有為的醫生，將來或會對社會作出貢獻，而他實習期間的評估報告亦堪稱典範。

鄧惠瓊强調，處理這類案件時，需平衡刑事罪行的性質及嚴重性，以及公眾對醫療專業的信心。小組認為，張家齊尚未接受上訴法官對其參與意圖的裁定，對他是否充分認識其不法行為持保留意見。對於張稱「我不慎重的關鍵在於，在非法集會仍然合法的時候，我沒有離開集會現場」，研訊小組不同意他的說法，最終決定將張從普通科醫生名冊除牌6個月，緩刑3年。

案情指，當時身為中大醫科生的張家齊涉2019年12月24日在元朗形點商場參與「和你sing」活動被捕，早前經審訊後被裁定非法集結罪成，判囚20個月，並即時入獄。至2022年5月，張家齊就定罪和判刑提出上訴，高院同年7月頒下書面裁決，指出被告當時所穿的黑色上衣印有「光復香港 時代革命」及「暴大抗爭」等字句，裁判官單憑衣服上字句就認為上訴人重犯風險高，過於武斷，故維持原有定罪裁決，張獲准減刑至14個月。

瑪麗醫生暴動罪成 醫委會未研訊

身兼香港病人政策連線主席的醫委會成員林志釉表示，3年屬於緩刑時數的上限，屬於「比較長」的年期，惟在醫委會聆訊的案件中並非罕見。他指出，醫委會判決並非希望懲處任何醫生，而是希望保障公眾利益，避免涉事醫生對大眾安全帶來影響。

涉及反修例案件的醫生另有瑪麗醫院急症室醫生謝達志，他被裁定暴動罪成，案件押後至今年3月判刑。醫委會暫未就謝涉案而展開研訊。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕張家齊 醫委會

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